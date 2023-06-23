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Покрасовался дед: Шварценеггер долго гнал велосипед вместе с молодой любимой

Дмитрий Видоменко
23 июня 2023, 12:24 обновлено 23 июня, 12:24
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Арнольд Шварценеггер вместе со своей подругой Хизер Миллиган приехал на тренировку на велосипедах и порадовал фанатов.
Шварценеггер, любимая
Шварценеггер ездит на тренировку вместе с любимой - Хизер Миллиган / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Twitter

75-летний американский актер, продюсер и бывший губернатор штата Калифорния от Республиканской партии Арнольд Шварценеггер вместе со своей 48-летней подругой Хизер Миллиган устроил велопрогулку.

Пара приехала на традиционную тренировку в спортзал Gold's Gym в районе Венис-Бич в Лос-Анджелесе. Пара попала под фотоаппараты папарацци, когда активно крутила педали на жаре.

Звезда "Терминатора" привлек фанатов, стоявших снаружи здания, которые хотели сделать несколько селфи перед рекламным щитом с анонсом недавнего документального фильма "Арнольд", который вышел на Netflix.

видео дня

Шварценеггер катил по улицам Лос-Анджелеса к пляжу в черных спортивных шортах, серой футболке США и черных кроссовках (и в огромных зеркальных солнцезащитных очках). Миллиган тоже решила выбрать спортивный наряд.

Покрасовался дед: Шварценеггер долго гнал велосипед вместе с молодой любимой

Напомним, ранее солист рок-группы "Антитела" Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в тероборону, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

До того украинская поп-певица Jerry Heil и певица/телеведущая Леся Никитюк исполнили юмористическую песню дуэтом ‒ по мотивам интернет-мема о россиянке, которая не хотела уезжать из аннексированного Россией Крыма.

"Душевно, по-домашнему. Целый день позавчера носила в себе идею, что стоит сделать какой-нибудь трек из этого видео. Никак не могла принять, что как-то радостно от этих событий. Потому что это не наш менталитет - писать комменты "так вам и надо" и радоваться, когда кому-то плохо. Но от ощущения справедливости все трепетало. И ночью мне пишет Леся Никитюк – с той же идеей! Это была судьба", ‒ написала артистка.

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