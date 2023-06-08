Шварценеггер не должен был стать "Терминатором": актер открыл секрет фильма

Арнольд Шварценеггер признался, что сначала Терминатора должен был играть не он.И рассекретил, кому должна была добраться эта ролью.

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Шварценеггер изначально не должен был играть Терминатора / фото Главред, коллаж ua.depositphotos.com

Известный голливудский актер и продюсер Арнольд Шварценеггер откровенно признался, что на роль опасного киборга Терминатора создатели фильма рассматривали совсем другого человека − актера и спортсмена О. Джей Симпсона. Об этом пишет британский таблоид DailyMail.

Сам же Шварценеггер должен был на экране воплотить роль бойца повстанцев Кайла Риза. Но потом в студии Orion Pictures, которая занималась съемками, начали выдвигать идею – вряд ли Симпсон будет выглядеть как "машина для убийства".

О Джей Симпсон / скриншот

Тогда режиссер фильма Джеймс Кэмерон уговорил Арнольда взять на себя эту роль, Актер сперва ответил, что не хочет этого делать, поскольку у персонажа почти не было реплик. Но потоми все же согласился.

"Я сказал: "Слушайте, кто бы это ни был, он должен быть совершенно непохожим на человека. То, как он ступает на мотоцикл, как он бежит, как он встает. Все должно быть точно, как машина". Он (Джеймс Кэмерон – Главред) сказал: "Почему бы тебе не сыграть терминатора? Ты полностью понимаешь этого персонажа. Ты машина". Нет, нет, нет, я не хочу играть злодеев. У персонажа всего 26 строк. Я начал спорить с ним из-за этого, а он просто спокойно сказал: "Хорошо подумай об этом". Я думал три дня, потом перезвонил ему и сказал: "Каждый раз, когда я перечитываю, я все больше и больше представляю себя играющим терминатора". Я сказал ему, что готов", – рассказал Шварценеггер.

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