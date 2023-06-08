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Шварценеггер не должен был стать "Терминатором": актер открыл секрет фильма

Дмитрий Видоменко
8 июня 2023, 17:18 обновлено 8 июня, 17:20
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Арнольд Шварценеггер признался, что сначала Терминатора должен был играть не он.И рассекретил, кому должна была добраться эта ролью.
Шварценеггер, Терминатор
Шварценеггер изначально не должен был играть Терминатора / фото Главред, коллаж ua.depositphotos.com

Известный голливудский актер и продюсер Арнольд Шварценеггер откровенно признался, что на роль опасного киборга Терминатора создатели фильма рассматривали совсем другого человека − актера и спортсмена О. Джей Симпсона. Об этом пишет британский таблоид DailyMail.

Сам же Шварценеггер должен был на экране воплотить роль бойца повстанцев Кайла Риза. Но потом в студии Orion Pictures, которая занималась съемками, начали выдвигать идею – вряд ли Симпсон будет выглядеть как "машина для убийства".

О Джей Симпсон
О Джей Симпсон / скриншот

Тогда режиссер фильма Джеймс Кэмерон уговорил Арнольда взять на себя эту роль, Актер сперва ответил, что не хочет этого делать, поскольку у персонажа почти не было реплик. Но потоми все же согласился.

"Я сказал: "Слушайте, кто бы это ни был, он должен быть совершенно непохожим на человека. То, как он ступает на мотоцикл, как он бежит, как он встает. Все должно быть точно, как машина". Он (Джеймс Кэмерон – Главред) сказал: "Почему бы тебе не сыграть терминатора? Ты полностью понимаешь этого персонажа. Ты машина". Нет, нет, нет, я не хочу играть злодеев. У персонажа всего 26 строк. Я начал спорить с ним из-за этого, а он просто спокойно сказал: "Хорошо подумай об этом". Я думал три дня, потом перезвонил ему и сказал: "Каждый раз, когда я перечитываю, я все больше и больше представляю себя играющим терминатора". Я сказал ему, что готов", – рассказал Шварценеггер.

Смотрите видео - "Как Арнольд Шварценеггер поддерживает украинцев":

Напомним, ранее солист рок-группы "Антитела" Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в тероборону, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

До того украинская поп-певица Jerry Heil и певица/телеведущая Леся Никитюк исполнили юмористическую песню дуэтом ‒ по мотивам интернет-мема о россиянке, которая не хотела уезжать из аннексированного Россией Крыма.

"Душевно, по-домашнему. Целый день позавчера носила в себе идею, что стоит сделать какой-нибудь трек из этого видео. Никак не могла принять, что как-то радостно от этих событий. Потому что это не наш менталитет - писать комменты "так вам и надо" и радоваться, когда кому-то плохо. Но от ощущения справедливости все трепетало. И ночью мне пишет Леся Никитюк – с той же идеей! Это была судьба", ‒ написала артистка.

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