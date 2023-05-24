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Приехал на работу и раздавил танком авто: Шварценеггер стал сотрудником Netflix

Дмитрий Видоменко
24 мая 2023, 13:24 обновлено 24 мая, 13:24
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Легендарный Арнольд Шварценеггер получил новую должность – теперь он директор по экшену на стриминговой платформе Netflix.
Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер начал работать на Netflix / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Легендарный американский актер, продюсер и политик (экс-губернатор Калифорнии) Арнольд Шварценеггер стал директором по экшену на самой популярной в мире стриминговой видеоплатформе Netflix. И крайне эффектно показал на YouTube фанатам старт своей работы

В начале видеоролика Шварценеггер подъезжает к штаб-квартире Netflix ‒ ни много, ни мало ‒ на боевом танке. Причем он не преминул натуральными образом наехать на припаркованный легковой автомобиль.

Затем актер, уже сидя в офисе, проанонсировал несколько экшен-сериалов и фильмов, которые скоро выйдут на Netflix. Среди них ‒ боевик "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2" с Крисом Хемсвортом, триллер "Каменное сердце" с Галь Гадот и Джейми Дорнаном, а также сериал "Фубар", в котором снялся сам Шварценеггер в главной роли (и это его сериальный дебют в принципе).

видео дня
Шварценеггер

Напомним, ранее солист рок-группы "Антитела" Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в тероборону, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

До того украинская поп-певица Jerry Heil и певица/телеведущая Леся Никитюк исполнили юмористическую песню дуэтом ‒ по мотивам интернет-мема о россиянке, которая не хотела уезжать из аннексированного Россией Крыма.

"Душевно, по-домашнему. Целый день позавчера носила в себе идею, что стоит сделать какой-нибудь трек из этого видео. Никак не могла принять, что как-то радостно от этих событий. Потому что это не наш менталитет - писать комменты "так вам и надо" и радоваться, когда кому-то плохо. Но от ощущения справедливости все трепетало. И ночью мне пишет Леся Никитюк – с той же идеей! Это была судьба", ‒ написала артистка.

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