Покойный Курт Кобейн впервые стал дедушкой - 32-летняя Фрэнсис родила первенца

Фрэнсис Бин Кобейн показала младенца, которому сейчас чуть меньше двух недель.

https://stars.glavred.info/pokoynyy-kurt-kobeyn-vpervye-stal-dedushkoy-32-letnyaya-frensis-rodila-pervenca-10601231.html Ссылка скопирована

Фрэнсис Бин Кобейн стала мамой - первые фото внука Курта Кобейна / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/thespacewitch

Американская художница и модель Фрэнсис Бин Кобейн, единственная дочь музыканта Курта Кобейна, впервые стала мамой. Об этом 32-летняя наследница сообщила в своем блоге в Instagram.

Кобейн опубликовала первые снимки малыша - у нее родился сын, которого она назвала Ронин Уокер Кобейн Хоук. Мальчик появился на свет еще 17 сентября.

"Добро пожаловать в мир, самый прекрасный сын. Мы любим тебя больше всего на свете", - подписала фото Фрэнсис.

видео дня

Отцом Ронина стал Райли Хоук - профессиональный скейтбордист. Кобейн начала встречаться с ним в 2021 году, а осенью 2023 года пара официально поженилась. Для Фрэнсис Бин Кобейн это - второй брак. Ранее она была замужем за музыкантом Исаем Сильвой - с 2014 по 2016 год.

Фрэнсис Бин Кобейн стала мамой - первые фото внука Курта Кобейна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thespacewitch

Кто такая Фрэнсис Бин Кобейн? Фрэнсис Бин Кобейн - американская художница и модель. Единственный ребенок музыкантов Курта Кобейна и Кортни Лав, сообщает Википедия. Крестная дочь актрисы Дрю Бэрримор и фронтмена группы R.E.M. Майкла Стайпа. Выступала исполнительным продюсером документального фильма, который был посвящен жизни Курта Кобейна - "Курт Кобейн: Чертов монтаж" (2015).

Голливуд - последние новости:

Ранее звезда "Титаника", британская актриса Кейт Уинслет, впервые за почти три года полномасштабной войны публично высказалась про Украину и свое отношение к противостоянию нашей страны оккупанту.

Также стала известная причина загадочной смерти звезды сериала "Альф" - актера Бенджи Грегори. Тело "Брайана Таннера", самого младшего члена киносемьи, было обнаружено на парковке еще в июне.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред