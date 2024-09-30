Покойный Курт Кобейн впервые стал дедушкой - 32-летняя Фрэнсис родила первенца

Американская художница и модель Фрэнсис Бин Кобейн, единственная дочь музыканта Курта Кобейна, впервые стала мамой. Об этом 32-летняя наследница сообщила в своем блоге в Instagram.
Кобейн опубликовала первые снимки малыша - у нее родился сын, которого она назвала Ронин Уокер Кобейн Хоук. Мальчик появился на свет еще 17 сентября.
"Добро пожаловать в мир, самый прекрасный сын. Мы любим тебя больше всего на свете", - подписала фото Фрэнсис.
Отцом Ронина стал Райли Хоук - профессиональный скейтбордист. Кобейн начала встречаться с ним в 2021 году, а осенью 2023 года пара официально поженилась. Для Фрэнсис Бин Кобейн это - второй брак. Ранее она была замужем за музыкантом Исаем Сильвой - с 2014 по 2016 год.
Кто такая Фрэнсис Бин Кобейн?
Фрэнсис Бин Кобейн - американская художница и модель. Единственный ребенок музыкантов Курта Кобейна и Кортни Лав, сообщает Википедия. Крестная дочь актрисы Дрю Бэрримор и фронтмена группы R.E.M. Майкла Стайпа. Выступала исполнительным продюсером документального фильма, который был посвящен жизни Курта Кобейна - "Курт Кобейн: Чертов монтаж" (2015).
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