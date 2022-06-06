Пока в Украине война: замалчивающая агрессию РФ Седокова с голыми ягодицами страдает о прошлом

Молчащая о войне Седокова сочинила себе "ужасную" проблему / instagram.com/annasedokova

Певица украинского происхождения, бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова упорно делает вид, что войны в Украине не существует. Артистка долгое время строила карьеру в РФ, там же проживает, периодически мотаясь в США.

Седокова, несмотря на боль и горе, раздирающие ее родную страну, продолжает жить своей обычной роскошной жизнью - постит в социальных сетях полуобнаженные фото и философские размышления о том, как правильно жить.

На своей странице в Instagram она выложила снимок, на котором лежит в бирюзовом откровенном бикини на яхте. На лице - самое беззаботное выражение.

В подписи к фото Седокова с притворной грустью рассуждает о тяжелых временах. Нет, не о войне в Украине, а о сложностях с сочинением комментариев к снимкам. "Минут 20 думала над подписью к фотографии . А ведь были времена, когда к голопопым снимкам с легкостью приходили на ум цитаты Милана Кундеры", - пишет певица.

К слову, комментарии к своим постам в социальных сетях артистка тщательно подчищает - оставляет лишь хвалебные.

Молчащая о войне Седокова сочинила себе "ужасную" проблему / instagram.com/annasedokova

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