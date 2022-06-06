УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Пока в Украине война: замалчивающая агрессию РФ Седокова с голыми ягодицами страдает о прошлом

6 июня 2022, 01:16

Киевлянка на яхте пожаловалась на сложности.

Молчащая о войне Седокова сочинила себе "ужасную" проблему / instagram.com/annasedokova

Певица украинского происхождения, бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова упорно делает вид, что войны в Украине не существует. Артистка долгое время строила карьеру в РФ, там же проживает, периодически мотаясь в США.

Седокова, несмотря на боль и горе, раздирающие ее родную страну, продолжает жить своей обычной роскошной жизнью - постит в социальных сетях полуобнаженные фото и философские размышления о том, как правильно жить.

На своей странице в Instagram она выложила снимок, на котором лежит в бирюзовом откровенном бикини на яхте. На лице - самое беззаботное выражение.

В подписи к фото Седокова с притворной грустью рассуждает о тяжелых временах. Нет, не о войне в Украине, а о сложностях с сочинением комментариев к снимкам. "Минут 20 думала над подписью к фотографии . А ведь были времена, когда к голопопым снимкам с легкостью приходили на ум цитаты Милана Кундеры", - пишет певица.

К слову, комментарии к своим постам в социальных сетях артистка тщательно подчищает - оставляет лишь хвалебные.

Молчащая о войне Седокова сочинила себе "ужасную" проблему / instagram.com/annasedokova

Читайте такжеРената Литвинова показала редкое фото Земфиры - певицу сложно узнать

Ранее экс-"перчинка", 48-летняя британская певица и дизайнерка Виктория Бекхэм похвасталась точеной фигуркой в мини-юбке.

Другие новости:

шоу-бизнес Анна Седокова новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:16

Пока в Украине война: замалчивающая агрессию РФ Седокова с голыми ягодицами страдает о прошлом

00:04

Запорожская область оккупирована почти на 60% - ОВА

05 июня, воскресенье
23:52

"Мировой бойкот так или иначе должен произойти": Ольга Сумская поддержала отказ от русской культуры

23:31

Осмелится ли Беларусь напасть на Украину: ответ экспертаВидео

22:49

"Прощались и не знали, увидимся ли снова": Катя Осадчая впервые за время войны встретилась с отцом

Реклама
22:31

В Крыму пенсионерка облила кровью могилу убитого в Бердянске оккупанта

21:53

Украинского нардепа задержали в Молдове: в базу розыска Интерпола он был внесен Беларусью

21:40

"Другой тактики нет": Луганщину будут равнять с землей - ГайдайВидео

21:14

Под Харьковом ликвидировали самого знаменитого бурята-вагнеровеца Ваху

21:14

Минобороны: Запад должен понять, что помощь Украине - это не разовая акция

20:57

Украина в тяжелом матче минимально проиграла Уэльсу

20:33

Рената Литвинова показала редкое фото Земфиры - певицу сложно узнать

20:15

Россияне беспощадно обстреливают Харьковщину, препятствуют применению беспилотников

20:10

Приметы на 7 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:59

"Лучше, чем на коленях": Эктор-Хименес Браво готов умереть в бою, защищая Украину

19:42

Самый вкусный заливной пирог с идеальной начинкой: простой рецепт за несколько минутВидео

19:38

Рашисты закрыли Мариуполь на карантин, в городе свирепствует эпидемия

19:20

На Херсонщине пьяные боевики "ДНР" застрелили супругов ради развлеченияВидео

19:05

Больше, чем сообщают: Арестович назвал реальные потери армии РФВидео

18:50

Приметы на 6 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
18:44

Джонсону могут объявить вотум недоверия - Sunday Times

18:43

Бессмысленные игры Кремля: зачем Россия обстреляла Донецк и Киевмнение

18:39

ВСУ в мешках отправили домой партию оккупантов с офицерскими званиями

18:07

Оля Полякова рассказала, как Алексей Арестович укладывал ее в постель: "Мужчины, берите пример!"

18:02

Известный адвокат Маси Найем тяжело ранен в голову: он воюет против РФВидео

17:53

"Пропагандисты беснуются от убогости": Барских высказался о своем "концерте" в России

17:45

"Прилетела ответка за Донецк": дочь Невзорова радуется смертям украинцев, восхваляя Путина

17:29

Путин побоится нанести ядерный удар, он просто блефует - ДенисенкоВидео

17:01

На Донбассе уничтожен один из командиров оккупантов: что известно о генерале-рашистеВидео

16:38

Украина должна стать членом ЕС: "это наш моральный долг" - Урсула фон дер ЛяйенВидео

16:35

Война с Россией – почему все решится летоммнение

16:16

В МВД раскрыли сценарий освобождения Донбасса: ВСУ зайдут на территорию РФВидео

16:13

"Могут еще две недели делать вид, что он жив": Арестович рассказал о жизни после смерти ПутинаВидео

16:01

В "ДНР" хотят казнить пленных иностранцев: боевики назвали их именаВидео

15:41

США отправляют в Украину боевые вертолеты Ми-17

15:41

"А где бикини?": Ивлеева обескуражила фото в прозрачном лифчике

15:28

Глава ВР о Венгрии: поливают Украину грязью и отбеливают Россию

15:25

Россияне опозорились ракетным ударом по Киеву: в УЗ разнесли заявление РФ об уничтожении склада танковВидео

15:18

ЕС может отказаться от российского газа: уже разработан план - еврокомиссарВидео

14:46

"Какой смысл скрывать?": Гребенщиков выдал все, что думает о СМИ в РФ и войне в Украине

Реклама
14:43

Рашистов выбивают с Херсонщины: ВСУ освобождают оккупированный югВидео

14:38

"Гоняют" самолеты в напряженном режиме: Жданов оценил опасность от авиации РФВидео

14:37

ВСУ устроили файер-шоу На Луганщине: уничтожили вражеский склад с боеприпасамиВидео

14:22

Почему запаниковала и мечется Россиямнение

14:14

Сергей Стерненко. Матери оккупантов жалуются, что их сыновей нетВидеоблоги

14:11

В МИД потребовали от спикера парламента Венгрии справку из психбольницыВидео

13:49

"Нужно 4-5 полноценных бригад": Арестович рассказал, когда Украина пойдет в контрнаступлениеВидео

13:46

Вот он - нацизм: в Мариуполе нельзя выйти на улицу без справки о "фильтрации"

13:44

Контрудар ВСУ в Северодонецке: в США раскрыли деталиВидео

13:29

ВСУ уничтожили на Запорожье позицию вражеского отделения, 8 оккупантов "ушли в ад"Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять