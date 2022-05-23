Дочь Седоковой похвасталась выпускным в США

Анна Седокова теперь мама выпускницы/ instagram.com/annasedokova/

Украинская певица Анна Седокова, которая как и некоторые ее коллеги, замалчивает войну в Украине и зверства российской армии, часто показывает своих детей.

На этот раз звездой Instagram стала ее старшая дочь Алина, которая показала свой выпускной в США.

Фото Instagram

"Это были сумасшедшие 12 лет, но за них я столько всего узнала и так повзрослела, что даже плохие моменты мне сейчас кажутся крутыми", – призналась 17-летняя девушка.

Фото Instagram

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"Ну что, я больше не школьница, теперь официально", – добавила она.

Отметим, что Алина является дочерью покойного футболиста Валентина Белькевича.

Ранее бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглузасветился в нежных объятиях своей нынешней девушки, также украинки Лилии Реус. Известно, что она работает визажистом и, как и Мурат, воспитывает дочь от предыдущих отношений. Сейчас Реус путешествует с бизнесменом.