Поддержавшую войну в Украине Аллегрову гонят со сцены в РФ

Ирина Аллегрова / скриншот

Певица Ирина Аллегрова, которая поддерживает войну в Украине, осталась без заработков в России.

Дело в том, что она требует огромные гонорары за свои выступления. Недавно директор Аллегровой сообщил, что выступление артистки на частном мероприятии обойдется в 12 миллионов рублей за 50-минутное появление на сцене.

"За что ей платить? За 50 минут выступления, да еще и, наверное, под фонограмму, записанную много лет назад? Или за камзол, который она не снимает годами и с которым, кажется, уже срослась? Это просто возмутительно!", - заявил журналист.

По его словам, такие гонорары за выступление в российском шоу-бизнесе берут единицы.

Читайте также"Шальную императрицу" Аллегрову выгнали с концерта сами зрители"Пугачева столько не просила за концерт. А Аллегрова, на мой взгляд, по степени таланта и рядом с ней не стояла! Зато наглостью и рвачеством, кажется, переплюнула всех коллег", - заявил журналист.

Напомним, российская певица поддерживает войну в Украине и не собирается уезжать из РФ. Пропагандистка Маргарита Симоньян уверяет, что Аллегрова позвонила ей лично и заверила, что "она на их стороне".

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