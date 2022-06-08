"Я не с этими всеми": Аллегрова отчиталась перед Симоньян о поддержке войны в Украине

Аллегрова отчиталась перед Симоньян о поддержке войны в Украине / скриншот

Российская певица поддерживает войну в Украине и не собирается уезжать из РФ. Пропагандистка Маргарита Симоньян уверяет, что Аллегрова позвонила ей лично и заверила, что "она на их стороне".

На российском ТВ Симоньян заявила, что Алегрова поддерживает всех артистов, которые остались в России и помогает беженцам. А с эмигрировавшими коллегами исполнительница больше не хочет иметь ничего общего.

"Ирина Аллегрова звонит вчера Тиграну на телефон, а муж был в другой комнате, я взяла трубку. Она говорит: "Ой, Маргарит, еще лучше, что ты. Я позвонила, чтобы сказать вам с Тиграном, чтобы вы знали, что я не с ними. Чтобы вы случайно не подумали, что вот эти все (не будем перечислять) — и мы все с ними. Я хочу, чтобы вы и народ знали, что я со своим народом, я в другом лагере, я не с этими всеми", - рассказала Симоньян.

Ранее российская певица Жасмин высказалась о коллегах, которые уехали из РФ, осудив войну в Украине. Она покидать страну не собирается.

Читайте также"Тявкать свою родину - это предать свою мать": путинист Газманов "рвет рубаху" за РоссиюБолее того, она не переживает из-за ухода западных брендов, ресторанов, так как считает, что российская продукция не хуже.

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