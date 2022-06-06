Певица Жасмин считает войну в Украине шансом нажиться: "не стыдно, что я из России"

Певица Жасмин радуются закрытию McDonald’s и побегу коллег из РФ / скриншот

Российская певица Жасмин высказалась о коллегах, которые уехали из РФ, осудив войну в Украине. Она покидать страну не собирается.

Более того, она не переживает из-за ухода западных брендов, ресторанов, так как считает, что российская продукция не хуже.

"Я, наоборот, даже рада, потому что наши дизайнеры должны выходить на мировой уровень. Ведь мы этого заслуживаем. А McDonald’s... Даже никогда не ходила туда. И вам не советую. Я перекрестилась. И думаю, слава Богу", - заявила.

По мнению Жасмин, чем больше уехавших артистов, тем больше вакансий и рабочих мест.

Читайте такжеИрма Витовская рассказала, в чем вина украинских звезд: "Нужна кровь, что бы стать на сторону добра""Пусть мигрируют. Нам же больше работы достанется. Флаг им в руки, транспарант на голову", - добавила она.

Также певица заявила, что "ей никогда не будет стыдно за то, что она из России".

Ранее российская актриса Оксана Фандера на собственном балконе вывесила украинский флаг, негласно поддержав Украину в кровавой войне, развязанной путиным.

Но спустя пару дней она сделала новую публикацию, где поведала, что ее текст и фото неверно поняли. Она также закрыла комментарии под своим постом.

Читайте также: