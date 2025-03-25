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Победительнице Холостяка сделали предложение руки и сердца - детали

Элина Чигис
25 марта 2025, 08:01
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Инна Белень показала, как все произошло.
Инна Белень
Инна Белень - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень

Кратко:

  • Инну Белень позвали замуж
  • Блогер скрыла фамилию того, кто это сделал

Победительница 13-го сезона шоу Холостяк – украинская блогер и волонтер Инна Белень – рассказала поклонникам, что у нее произошло.

На своей странице в соцсетях Белень сообщила, что ей сделали предложение выйти замуж в приложении "Дія".

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Блогер не показала данные человека, который это сделала, но опубликовала скриншот с уведомлением.

"Так и живем", – написала Инна.

Инна Белень не рассказала, приняла ли она предложение
Инна Белень не рассказала, приняла ли она предложение / фото: скрин instagram.com, Инна Белень

Напомним, в конце января стало известно о том, что Александр Будько и Инна Белень расстались, но блогер отнеслась к этому не слишком травматически. Уже через некоторое время она сообщила, что идет на свидание, а в феврале ее заподозрили в романе с украинским певцом Вадимом Олейником. Но она ответила, что их связывает исключительно дружба.

Белень и Олейник на фото заснеженного домика
Инна и Вадим вместе отдыхали / фото: instagram.com, Инна Белень

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Шоу Холостяк - последние новости по теме

Как сообщал Главред, победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень делилась, что после проекта не жила вместе с Александром Тереном, но они на тот момент состояли в отношениях.

Кроме этого, украинский ведущий Слава Демин рассказал о неудачной попытке пригласить на свидание одну из участниц "Холостяка". Девушка отказала ему, объяснив, что уже состоит в отношениях, и предложила лишь дружбу. Имя девушки не раскрыто, но есть предположение, что это могла быть Настя Анисимова.

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Что такое реалити-шоу "Холостяк"?

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

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