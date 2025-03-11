Победительница Холостяка-13 высказалась про роман с Вадимом Олейником

Вкратце:
- Инна Белень опровергла слухи про роман с Вадимом Олейником
- Блогерша рассказала, что сейчас происходит в ее личной жизни
В конце января стало известно, что общественный деятель и ветеран Александр Терен Будько больше не вместе с волонтеркой, блогершей и победительницей "Холостяка-13" Инной Белень. А уже в начале февраля девушка спровоцировала слухи о том, что у нее роман с Вадимом Олейником, певцом и бывшим участником дуэта ДиО.фильмы.
Месяц спустя Белень все же решила расставить точки над і, и рассказала в своем блоге в Instagram, как на самом деле обстоят дела в ее личной жизни. Это, в том числе, коснулось и "романа" с Олейником. Так Инна заверила, что сейчас одинока и даже не влюблена. При этом она отметила, что как только в ее жизни появится кто-то особенный, она сообщит об этом без хайпа и интриг.
"Я не в отношениях. У меня нет отношений. Мужчины, любовника тоже. С Олейником романа нет, депутата на счету тоже. (Если найдет возлюбленного - прим. редактора) Я не буду подогревать никаких сплетен или делать провокации. Я просто выставлю фото и напишу, что счастлива", - говорит Инна Белень.
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