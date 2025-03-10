Рубанула решительно: Вера Брежнева впервые за много лет сменила имидж

Такой Брежневу поклонники еще не видели.

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Вера Брежнева новости - певица сменила прическу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Кратко:

Вера Брежнева удивила переменой во внешности

Звезда впервые за много лет сменила прическу

Длинные роскошные волосы цвета блонд стали одним из главных элементов образа украинской певицы Веры Брежневой. Она экспериментировала с укладками (локоны, волны, прямые), но в целым кардинальных перемен избегала, поддерживая узнаваемость.

Однако недавно для рекламной кампании Брежнева решилась на категорическое преображение. Его результаты появились в блоге артистки в Instagram.

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Вера решила добавить немного юношеского задора, и теперь красуется с прямой филированной челкой до бровей. Рискованный эксперимент поклонники певицы одобрили: "Вау, как это красиво. Невероятная Вера", "Як і завжди, стильно і красиво...", "Виглядаєте шикарно", "С челкой вы милашка прям", "Как всегда неотразимая Вера" и т.д.

Вера Брежнева новости - певица сменила прическу / instagram.com/ververa

Вера Брежнева новости - певица сменила прическу / instagram.com/ververa

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Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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