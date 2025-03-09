"Я стесняюсь": Леся Никитюк впервые рассказала, чего стыдится в своей внешности

Леся Ивановна раскрыла свой маленький секрет.

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Леся Никитюк призналась, чего стесняется во внешности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

Леся Никитюк рассказала про свои комплексы

Звезда отметила, как они влияют на ее жизнь

Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк производит впечатление абсолютно уверенной в себе женщины, чью неотразимость даже смешно поддавать сомнениями. Однако недавно Леди Ле призналась, что и она имеет комплексы, связанные с внешностью.

В эфире радио Пятница Никитюк рассказала, раньше покупала туфли на два размеры меньше необходимого. Из-за этого пальцы на ее ногах деформировались, что сегодня причиняет ей значительные неудобства.

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"И после этого у меня гульки на пальчиках ног. И мне очень иногда... Я стесняюсь своего тела. Я стесняюсь ходить в босоножках с открытыми пальчиками", - поделилась своими переживаниями звезда.

Кто такая Леся Никитюк / инфографика: Главред

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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