Победа Украины на Евровидении: Соседов побредил о фашизме и прокомментировал победу Kalush Orchestra

Соседов назвал конкурс "фашистским"/ stories-of-success

Российский музыкальный критик, который долгое время работал и зарабатывал в Украине, а также который активно прославляет путина и поддерживает войну в Украине, высказался по поводу победы Украины в Евровидении.

По информации российских СМИ, Соседов назвал Евровидение конкурсом фашиствующей Европы, "потому что Европа сегодня — "четвертый рейх".

"Давайте не будем об этом забывать. Там сегодня правит нацизм. И нас неспроста оттуда удалили. Мы не должны участвовать в фашистском, нацистском конкурсе. Он не транслировался по российскому телевидению, этого конкурса для нас нет", - бредит российскими нарративами Соседов.

Читайте также"Плевок в сторону России": Соседов назвал поступок Киркорова "аморальным"

Напомним, Сергей Соседов призвал бойкотировать артиста Максима Галкина и актрису Чулпан Хаматову из-за их антивоенной позиции. Экс-судья украинских проектов назвал соотечественников "позорными артистами", поскольку они осудили так называемую "спецоперацию" и эмигрировали из РФ.