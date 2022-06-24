"Плакала от несправедливости, что ее травят": Слава Демин раскрыл подробности разговора с Ани Лорак

Демин рассказал, как Ани Лорак жаловалась на травлю / Коллаж

Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин в шоу Зірковий шлях рассказал, как его давняя знакомая, певица украинского происхождения Ани Лорак, реагировала на травлю из-за работы в РФ, которая на нее обрушилась после событий 2014 года.

По словам ведущего, он был бы рад взять у Лорак интервью, тем более что оно планировалось до войны. Сейчас же ему интересны причины ее молчания, ведь по его мнению, Каролина Куек (настоящее имя певицы), наступает на одни и те же грабли.

В 2014 году певица также избегала огласки ее позиции относительно украино-российского конфликта. При этом - искренне не понимала, почему некоторые из ее фанатов и коллег отвернулись от нее.

"Когда Ани Лорак травили впервые, она сидела в ресторане у своего [бывшего] мужа в Киеве на Саксаганского и плакала от несправедливости, как она считала, потому что большинство там выступает, и их не травят, а именно ее травят. И уже тогда я ей говорил, что не нужно отмалчиваться, а нужно озвучить свою точку зрения на этот счет", - вспоминает Демин.

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Ранее ведущий Слава Демин рассказал, чем его удивила певица украинского происхождения Ани Лорак во время войны в Украине, с которой он знаком около двух десятков лет.

Также стало известно, что Ани Лорак, которая пропала из информационного пространства с начала полномасштабной войны в Украине, возобновляет свою концертную деятельность.

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