Известный украинский ведущий рассказал, почему Максим Галкин отказался от интервью про Украину

Слава Демин рассказал, почему Максим Галкин отказался от интервью / Коллаж

Украинский радио- и телеведущий, журналист и интервьюер Слава Демин сам стал гостем ток-шоу, которое ведет Алина Доротюк. Ей он рассказал, кто отказывал ему в интервью во время войны.

Главным разочарованием для него стала певица украинского происхождения Ани Лорак, которая игнорировала предложение Демина, как он считает, из страха. "Она мне год обещала дать интервью, и все кормила меня завтраками. Но я предупреждал тогда о том, что мы будем говорить и о политике в том числе, потому что это актуальный вопрос у людей. Возможно, из-за этого она очень боялась", - вспоминает Демин. Позже, когда молчание певицы продолжилось и во время войны, ведущий понял, что это бесполезно.

Отказался от интервью и Максим Галкин. Однако тут ведущий сделал небольшую ремарку - комик выразил свою позицию о войне в Украине четко, ясно и во всеуслышание, но к большой работе пока не готов.

"У меня было желание записать только Макса Галкина, когда он уже публично выразил свое мнение по поводу войны в Украине. Я ему написал, на что он мне ответил, что пока не дает интервью, он не готов к этому. Но, я цитирую, "как только я буду готов, я к тебе вернусь". Не знаю, просто ли это отмазка, или так действительно будет, посмотрим", - говорит Демин.

Также он признался, что ему не хочется верить, что позиция Галкина и Пугачевой - просто поза, попытка угодить всем, он надеется, что он действительно против войны в Украине.

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Ранее украинский певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.

Также Главред рассказывал, что российский и американский журналист, ведущий и писатель Владимир Познер нарушил молчание и сделал загадочное заявление о войне в Украине.

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