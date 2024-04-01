Певец-воин Положинский рассказал о своих сложных медицинских операциях

Известный украинский музыкант, а ныне - воин ВСУ Александр Положинский рассказал, что перенес две сложные операции на глазах.

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Александр Положинский связался с фанатами через соцсети / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

51-летний музыкант, экс-фронтмен группы "Тартак", а ныне боец ВСУ Александр Положинский перенес две сложные операции на глазах. Об этом он сообщил фанатам на своей странице в социальной сети Instagram.

Как говорит Положинский, вмешательства врачей прошли успешно, и в дальнейшем он надеется, что скоро, после реабитилитации, он сможет ходить без очков.

"На данный момент это мое последнее фото в очках для улучшения зрения. И я очень надеюсь, что такие очки мне больше никогда не будут нужны. На этой неделе я сделал две операции. Операции прошли прекрасно, оказались и близко не такими страшными, какими казались до того, теперь должен выдержать довольно длительный послеоперационный период сдержанности и осторожности. Моя благодарность врачам, которые меня обследовали и лечили, спасибо также друзьям и подругам, которые давали советы, рекомендации и поддержку", — написал музыкант.

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Кто такой Александр Положинский? Александр Евгеньевич Положинский (род. 28 мая 1972, Луцк, Волынская область, Украинская ССР, СССР) - украинский певец и шоумен, бывший лидер украинской группы "Тартак", проекта "Бувье" (2014), проекта "Ол. Ив.'є" (2019), сообщает "Википедия".

Напомним, ранее Положинский рассказал, что аферисты в Сети воспользовались его личным фото для информационной пропаганды. В частности, пообещали якобы рассказать "правду" о ситуации, которая сложилась в Авдеевке. Более того, на фото Положинского подписали как "Владислав Бабий".

Напомним, ранее звезда Дизель Шоу, украинский актер и воин Олег Иваница, стал отцом в четвертый раз. Также мужчина раскрыл редкое имя младенца, который стал первым в его браке со второй женой.

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