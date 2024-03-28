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Положинский оказался под капельницей и испугал поклонников своими глазами

Алена Кюпели
28 марта 2024, 20:32
Он опубликовал фотографию, на которой было заметно, что ему ставили капельницу.
Александр Положинский
Александр Положинский оказался под капельницей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Бывший лидер группы "Тартак" Сашко Положинский оказался под капельницей, чем изрядно испугал своих поклонников.

Артист на своей странице в Instagram намекнул, что у него возникли проблемы со здоровьем. В частности, он опубликовал фотографию, на которой было заметно, что ему ставили капельницу.

"Я вернусь", - написап он.

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Кто такой Александр Положинский?

Александр Евгеньевич Положинский (род. 28 мая 1972, Луцк, Волынская область, Украинская ССР, СССР) - украинский певец и шоумен, бывший лидер украинской группы "Тартак", проекта "Бувье" (2014), проекта "Ол. Ив.'є" (2019), сообщает "Википедия".

Подписчики Положинского обратили внимание на то, что у мужчины разные зрачки. На вопрос одного из подписчиков о том, что же делали с музыкантом, он коротко ответил: "Обследовали".

Напомним, ранее Положинский рассказал, что аферисты в Сети воспользовались его личным фото для информационной пропаганды. В частности, пообещали якобы рассказать "правду" о ситуации, которая сложилась в Авдеевке. Более того, на фото Положинского подписали как "Владислав Бабий".

Напомним, ранее звезда Дизель Шоу, украинский актер и воин Олег Иваница, стал отцом в четвертый раз. Также мужчина раскрыл редкое имя младенца, который стал первым в его браке со второй женой.

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