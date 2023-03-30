"Песни намного важнее, чем таблетка парацетамола": путиниста Лепса опять понесло на Донбасс

Григорий Лепс, который яро поддерживает путинский режим и развязанную ним войну против Украины, приехал во временно оккупированный Донецк.

Григорий Лепс / коллаж фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Скандального известный своем поддержкой властей страны-агрессора России певец Григорий Лепс в очередной раз приехал во временно оккупированный Донецк. Соответствующие видео опубликовали несколько пропагандистских YouTube-каналов.

Лепс в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.

"Вижу счастливые глаза, когда я пою. Меня это радует. То есть я уже не зря родился и не зря живу. Это меня возвышает над самим собой. Приятно, когда тебе ждут. И ты понимаешь, что для людей это намного важнее, чем таблетка парацетамола. Потому что это помогает душе. Это как бальзам. И опять же – я сам собой горжусь, что могу хоть чем-то помочь людям. Это не обязательно должны быть деньги или гуманитарная помощь. Безусловно музыка лечит, поэтому я считаю, что мне повезло в жизни", – сказал Лепс без тени иронии.

видео дня

В конце своего визита Лепс сказал, что планирует еще неоднократно посещать временно оккупированный Донбасс с концертами.

Скандал с Лепсом

Напомним, несколько месяцев назад поздно ночью Григорий Лепс вместе со своим концертным директором и охранником отправились в один баров, где у них, похоже, случился конфликт с другими посетителями.

Камера запечатлела, как Лепс вступает в перепалку с неизвестным мужчиной уже на выходе из заведения. Мирным способом урегулировать ситуацию не удается и мигом завязалась драка.

Сначала директор Лепса ударил кулаком мужчину, а потом к потасовке присоединяется и сам певец.

По словам потерпевшего, 39-летнего Дмитрия Горбачева, в баре певец предложил ему сыграть в нарды на 10 тысяч долларов, тот отказался, после чего Лепс дал ему оплеуху. Затем они вышли на улицу.

Конфликт пришлось улаживать в судебном режиме.

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