Первая жена Сергея Притулы показала редкое фото сына от шоумена

Сергей Притула с единственным сыном Дмитрием / instagram.com/siriy_ua

Волонтер, шоумен и политик Сергей Притула - счастливый отец стразу троих детей: сына Дмитрия и двоих дочерей Соломии и Стефании.

Дмитрий родился в 2008 году в первом браке общественного деятеля с Юлией Андрийчук. Со временем этот брак Притулы распался, однако Сергей принимает активное участие в жизни и развитии своего первенца.

Сейчас Дмитрию 14 лет, и подросток уже выглядит очень взрослым. Угадывается также невероятное сходство между Димой и его отцом. Свежими фото парня поделилась на своей странице в Facebook его мать Юлия.

Женщина поздравила Дмитрия с Днем его ангела. В качестве иллюстрации к искренним пожеланиям, она опубликовала фото Притулы-младшего с его единоутробной сестрой - дочерью Юлии от новых отношений.

"С днем Ангела, Димочка! Пусть бережет тебя от несчастий твой Защитник, пусть стелет мягко от падений", - пишет мама Дмитрия.

Дмитрий Притула - сын Сергея Притулы от первого брака / facebook.com/myuslya

Ранее стало известно, что колумбийская поп-звезда Шакира отсудила у мужа, футболиста Жерара Пике, опеку над их совместными детьми Миланом и Сашей. Артистка и спортсмен разводятся из-за неверности последнего.

Также голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон, после совершенного ею каминг-аута, как бисексуальной женщины, стала матерью в первый раз. У Уилсон родилась дочь.

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