Переломы и ушибы: жена Боярского раскрыла истинную причину его госпитализации

Путинист Михаил Боярский получил травмы после падения на сцене.

https://stars.glavred.info/perelomy-i-ushiby-zhena-boyarskogo-raskryla-istinnuyu-prichinu-ego-gospitalizacii-10657532.html Ссылка скопирована

Жена Боярского раскрыла причину его госпитализации / коллаж: Главред, фото: Instagram/boyarskiy_official, t.me/mash

Кратко:

Врачи опасались развития пневмонии у Боярского

В настоящее время Боярский чувствует себя хорошо

Российский артист-путинист Михаил Боярский оказался в больнице из-за риска развития пневмонии после травмы. Причину госпитализации раскрыла его жена, художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан, пишут росСМИ.

По ее словам, врачи опасались развития пневмонии, но смогли избежать негативных последствий.

видео дня

"Пневмония может развиться, когда легкое ушибается - может развиться, а может не развиться", - отметила жена путиниста.

По ее словам, госпитализация стала скорее профилактической мерой, медики контролируют состояние артиста.

Она напомнила, что Боярский получил травмы после падения на сцене. В частности, его госпитализировали с сочетанной травмой груди и позвоночника, а также компрессионными переломами, закрытой травмой грудной клетки и ушибом легкого.

В настоящее время Боярский чувствует себя хорошо. Его выпишут из больницы на следующей неделе.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, Михаил Боярский решил прокомментировать массовое бегство российских артистов со страны-террориста России. Боярский признался, что сам бы не уехал из страны, поэтому на эмиграцию коллег он старается не обращать внимания.

А также Михаил Боярский, который недавно решил завершить карьеру, может страдать от серьезного заболевания. Врач Юрий Серебрянский заявил, что 73-летний артист в молодости не был сторонником здорового образа жизни. Это и стало причиной его плохо самочувствия.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Михаил Боярский? Михаил Боярский — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).

В августе 2015 года СБУ внесла Боярского в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. 19 октября 2022 года внесён в санкционные списки Украины против лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, оккупацию территории Украины".

3 февраля 2023 года внесён в санкционный список Канады как "причастный к распространению российской дезинформации и пропаганды".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред