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Павлик признался, что молодая жена требует от него дочь: "Уже имя придумали"

Анна Подгорная
15 апреля 2025, 21:32
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Виктор Павлик рассказал про амбициозные планы Екатерины Репяховой.
Виктор Павлик, Катя Репяхова
Виктор Павлик дети - певец рассказал про планы жены / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Кратко:

  • Виктор Павлик рассказал, что его жена настроена завести с ним еще одного ребенка
  • Артист поделился своими сомнениями и переживаниями на этот счет

Украинский певец Виктор Павлик и его жена, бизнесвумен и блогер Катя Репяхова, нередко становятся объектом для язвительных обсуждений из-за большой разницы в возрасте. Однако молодость и энергичность жены, похоже, вдохнули в 59-летнего артиста новую жизнь.

У жены Виктора Павлика большие планы на будущее, и в них входит рождение второго ребенка от музыканта - Катя хочет девочку. Артист в свою очередь старается обсуждать этот вопрос с большой осторожностью, хоть и признается, что для малышки даже выбрали имя.

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"Жена точно хочет (второго общего ребенка - прим. редактора), говорит, что надо дочку. Уже имя придумали - Александра, как моя мама, Саша. Но ведь мне на сегодняшний день 60 лет... Хотя это небольшая проблема, в мире есть много примеров, где и 70, и 72, и 75 лет мужчине..." - рассуждает Павлик в интервью для шоу "Ближче до зірок".

Виктор Павлик
Виктор Павлик дети - певец рассказал про планы жены / Скриншот YouTube

Напомним, Виктор и Катя Павлик уже воспитывают общего сына - летом Михаилу исполнится четыре года. Для Екатерины Миша - первый ребенок, а для музыканта - четвертый. У него есть взрослые дети, сын Александр и дочь Кристина, от предыдущих отношений. Еще один сын, Павел, умер в 2020 году в возрасте 21 года после двух лет борьбы с раком костей.

Виктор Павлик и Катя Репяхова с сыном
Виктор Павлик и Катя Репяхова с сыном / instagram.com/repyahovakate

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Кто такой Виктор Павлик?

Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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