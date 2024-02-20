"Папа президента взятки не брал": Анатолич удивил рассказом об отце Зеленского

Известный телеведущий, шоумен и светский лев Анатолий Анатолич рассказал, что одним из его преподавателей в Криворожском вузе был отец нынешнего президента Украины – Александр Семенович Зеленский. Воспоминания Анатолия поделился в программе "Ранок у великому місті".
Зеленский-старший уже много лет имеет ученую степень доктора наук и занимает пост заведующего кафедры информатики и информационных технологий Криворожского экономического университета. Анатолич вспомнил, как отец президента в свое время преподавал ему одну из дисциплин и признался, что тот ‒ довольно жесткий педагог.
"Александр Семенович – человек очень принципиальный, с которым невозможно было договориться. Даже были преподаватели, к которым могли подойти и сказать: "Это же Толя, он там играет в КВН", на то время. Нет, к нему нереально было подойти. И не то, чтобы я переживаю, что ко мне придет СБУ. Папа президента взятки не брал", - подытожил шоумен.
Напомним, ранее певица и телеведущая Регина Тодоренко (уроженка Одессы) в очередной раз обескуражила общественность поступком ‒ помимо того, что она продолжает молчать о войне, которую Россия развязала против Украины.
До того украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая рассказала, кто посоветовал Ани Лорак молчать о войне в Украине ради сохранения карьеры в РФ.
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