"Папа президента взятки не брал": Анатолич удивил рассказом об отце Зеленского

Телеведущий Анатолий Анатолич рассказал об отце Владимире Зеленском, который в свое время был его преподавателем в Криворожском университете.

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Анатолий Анатолич удивил рассказом об отце Зеленского - Александре Семеновиче / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Известный телеведущий, шоумен и светский лев Анатолий Анатолич рассказал, что одним из его преподавателей в Криворожском вузе был отец нынешнего президента Украины – Александр Семенович Зеленский. Воспоминания Анатолия поделился в программе "Ранок у великому місті".

Зеленский-старший уже много лет имеет ученую степень доктора наук и занимает пост заведующего кафедры информатики и информационных технологий Криворожского экономического университета. Анатолич вспомнил, как отец президента в свое время преподавал ему одну из дисциплин и признался, что тот ‒ довольно жесткий педагог.

"Александр Семенович – человек очень принципиальный, с которым невозможно было договориться. Даже были преподаватели, к которым могли подойти и сказать: "Это же Толя, он там играет в КВН", на то время. Нет, к нему нереально было подойти. И не то, чтобы я переживаю, что ко мне придет СБУ. Папа президента взятки не брал", - подытожил шоумен.

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