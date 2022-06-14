Панин оскорбил россиян и наговорил себе на статью: " Все мерзавцы, подлецы, преступники и идиоты"

Панин разочаровался в россиянах и рассказал, почему боится возвращаться в Россию / t.me/alexeypanin77

Российский актер Алексей Панин, который осуждает войну в Украине и преступные действия правительства Путина, рассказал, чем его разочаровал российский народ.

В интервью Дмитрию Гордону артист признался - он был уверен, что РФ не решится на войну. А когда российские оккупанты вторглись на территорию Украины, до последнего надеялся, что это послужит для россиян сигналом к тому, чтобы свергнуть ныне действующую власть и прекратить военные действия.

"В первые часы, когда я узнал, что началась война, я клянусь, первая моя мысль была: "Все, народ сейчас снесет эту власть". Я был уверен, что народ выйдет на улицы России, и я был уверен, что все закончится очень быстро. Я не мог себе представить не то, что русский народ это схавает, русский народ много чего схавал, но я был уверен, что это последняя точка. Я думал, что все. И ничего..." - вспоминает Панин.

Такая аморфность соотечественников его очень разочаровала. На вопрос Гордона, почему россияне молчат, актер долго искал ответ. "[Понятия не имею - неценз.], почему так. Потому что большей части россиян, им [плевать - неценз.]. Им [плевать - неценз.] на то, что происходит в Украине, им [плевать - неценз.] на то, что происходит в соседнем городе. Нет у меня разумного объяснения. Одни - мерзавцы, другие - подлецы, третьи - преступники, четвертые - идиоты. Естественно есть люди, которые неравнодушные, люди, которые против, люди, которые сопереживают, люди, которые что-то говорят, но их ничтожно мало", - сокрушается звезда Жмурок.

Также он подчеркнул, что из-за своей антивоенной позиции потерял единственный источник дохода. Последние несколько лет Панин проживает в Испании, время от времени посещая Россию по рабочим вопросам. Сейчас он побаивается возвращаться на родину, так как не уверен в том, что ему не захотят отомстить за его высказывания: "Вроде ни в какие иноагенты меня не объявляли, знаю, что там какие-то депутаты пару раз высказались о том, что я что-то на говорил на одну, на вторую, на третью статью, но пока из каких-то официальных источников мне информация не приходила о том, что я в розыске или еще где-то. Так, в прессе они это мусолят, какую-то статью мне там приляпывают... В Россию я въехать смогу, но я опасаюсь, могу ли я оттуда выехать".

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Ранее Алексей Панин резко прокомментировал оскорбительные слова украинофоба и путиниста Ивана Охлобыстина - актер ранее восхищался им, но теперь считает гнилью с абсурдными убеждениями.

Также Панин рассказал, почему многие россияне поддерживают войну Путина в Украине. В интервью украинской ведущей Наташе Влащенко Панин ответил на вопрос, как подобное беззаконие можно поддерживать.

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