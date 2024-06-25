Отшибло память: раскрыты подробности травм 73-летней сестры Чарльза III

Королевская принцесса Анна, младшая сестра короля Чарльза III, была доставлена в одну из больниц Бристоля в воскресенье, 23 июня, с множественными ссадинами. Медики определили, что у 73-летней Анны сотрясение мозга.
Природа травм принцессы остается неизвестной. Как сообщает Daily Mail, сама пострадавшая не помнит, что с ней произошло.
Принцессу Анну обнаружили в Гаткомб-парке, ее загородной резиденции, со множественными ушибами. Рядом с ней была ее лошадь. Исходя из этого и из того, что характер ее ран похож на удары животного, медики делают предположение, что сестру короля лягнул в голову конь.
Стоит отметить, что принцесса Анна всю жизнь была великолепной наездницей. В молодости она даже принимала участие в Олимпийских играх и брала призовые места на чемпионатах Европы по верховой езде.
Кто такая принцесса Анна?
Королевская принцесса Анна - младшая сестра короля Великобритании Чарльза III и единственная дочь королевы Елизаветы II. 17-ая в очереди престолонаследия (на момент рождения была третьей). В связи с королевскими обязанностями принцесса Анна является патроном более 300 благотворительных организаций, а свою деятельность развивает в областях защиты прав детей, развития науки и спорта, в вопросах потребностей людей с инвалидностью. Также в сфере ее интересов здавоохранение в развивающихся странах.
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