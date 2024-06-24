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37-летняя звезда Женского квартала раскрыла детали свадьбы с иностранцем

Анна Подгорная
24 июня 2024, 22:41
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Ирина Сопонару познакомила общественность с мужем-британцем, родные которого не пришли на их церемонию бракосочетания.
Ирина Сопонару с семьей и мужем
Ирина Сопонару свадьба - Сопонару рассказала Доротюк про свадьбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irinasoponaru

37-летняя украинская актриса и юмористка Ирина Сопонару в мае впервые вышла замуж. Как она отгуляла свадьбу, кто был приглашен, и почему на церемонии не было родных ее мужа, артистка рассказала в интервью Алине Доротюк.

Так Сопонару поделилась, что организацией мероприятия занималась ее подруга, а финансовые вопросы легли на ее жениха - британца по имени Риз. Молодожены отказались от цветов на свадьбе. Вместо этого они предлагали гостям донатить средства на приюты для животных.

Что же касается самих гостей, то поздравить Ирину и Риза пришли лишь близкие невесты - коллеги, родные и друзья. "Свадьба была скромная, обычная. Было до 70 человек. Из гостей были мои коллеги, все мое окружение, преимущественно комики. Не было стресса. Моя подруга занималась организацией. Все было очень спокойно. Оно так быстро прошло. Один вечер праздновали. На следующий день дома ходила в фате, потому что я не находилась в ней. Я хотела быть классической невестой. У меня было два платья. Свадьбу оплачивал Риз. На свадьбе мы попросили, чтобы не тратили деньги на цветы и задонатили. Сначала хотела задонатить военным, но есть несколько приютов, где беда…" - рассказала Сопонару.

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О том, почему не появились на церемонии близкие Риза, мужчина заговорил сам. Виной всему - война в Украине, многие просто побоялись лететь в нашу страну сейчас. Поэтому молодоженов ждет вторая свадьба, которая состоится на родине Риза.

"Я пригласил около 40 человек из Великобритании, но пришел только один. Боятся. Даже семья не пришла. Проблемы безопасности. Мы сделаем что-то в Англии несколько позже, чтобы отпраздновать с ними. Близкие любят ее", - рассказал муж Ирины Сопонару.

Кто такая Ирина Сопонару?

Ирина Сопонару - украинская актриса, комик, ведущая. Наиболее известна участием в юмористических шоу "Женский квартал" и "Лига смеха", и в скетч-комедии "Країна У". Ведет собственный Youtube-канал SoponaruTV.

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