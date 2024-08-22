"Отошла в вечность": у известного украинского певца случилось горе

Украинский популярный певец Назарий Гук (Юлик) рассказал о смерти его близкого человека – тещи Дианы Гайворонюк.
Как признался артист в своих соцсетях, женщина болела онкологией, которая и забрала ее жизнь в возрасте 55 лет.
видео дня
"С глубокой печалью и слезами на глазах сообщаю, что отошла в вечность моя любимая теща - Дианка! Это человек-праздник, человек, который никогда не знал препятствий и шел вперед к своей цели! Ложь говорят, что теща и зять враждуют, для меня Дианка была примером женственности и мужества одновременно. К сожалению, тяжелая болезнь взяла верх, однако она боролась, несмотря на трудности", - написал Юлик.
Кто такой Юлик?
JULIK (Юлик) (настоящее имя - Назарий Гук) - украинский шоумен, автор и композитор песен, саундпродюсер и ведущий ивентов. Бывший участник группы "DZIDZIO", ныне - сольный певец. Занимается аранжировкой и DJ-ингом.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, Олег Винник решил напомнить о себе и записал новое видео в Германии, он засветился на балконе и поблагодарил ВСУ, назвав их "своими людьми". Не все пользователи соцсети оценили такое возвращение артиста и написали ему массу негативных комментариев.
А также Лилия Подкопаева поделилась, как кума поздравила ее с днем рождения. Подкопаева сделала репост публикации Марины и поблагодарила подругу за помощь и поддержку.
Вас может заинтересовать:
- "Я имею право": молчунья Клара Новикова показала свою позицию насчет войны в Украине
- Елена Зеленская встретилась со своей лучшей подругой во время важного визита
- "Нет уже сил": фанаты едва узнали - что произошло с молчуньей Анастасией Стоцкой
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред