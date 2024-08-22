"Отошла в вечность": у известного украинского певца случилось горе

Прощание с Дианой состоится 23 августа в 12:00 в Гарнизонном храме Петра и Павла, ее похоронят на Голосковском кладбище.

https://stars.glavred.info/otoshla-v-vechnost-u-izvestnogo-ukrainskogo-pevca-sluchilos-gore-10590623.html Ссылка скопирована

Певец Юлик рассказал о своей потери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/julikofficial/

Украинский популярный певец Назарий Гук (Юлик) рассказал о смерти его близкого человека – тещи Дианы Гайворонюк.

Как признался артист в своих соцсетях, женщина болела онкологией, которая и забрала ее жизнь в возрасте 55 лет.

"С глубокой печалью и слезами на глазах сообщаю, что отошла в вечность моя любимая теща - Дианка! Это человек-праздник, человек, который никогда не знал препятствий и шел вперед к своей цели! Ложь говорят, что теща и зять враждуют, для меня Дианка была примером женственности и мужества одновременно. К сожалению, тяжелая болезнь взяла верх, однако она боролась, несмотря на трудности", - написал Юлик.

Кто такой Юлик? JULIK (Юлик) (настоящее имя - Назарий Гук) - украинский шоумен, автор и композитор песен, саундпродюсер и ведущий ивентов. Бывший участник группы "DZIDZIO", ныне - сольный певец. Занимается аранжировкой и DJ-ингом.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, Олег Винник решил напомнить о себе и записал новое видео в Германии, он засветился на балконе и поблагодарил ВСУ, назвав их "своими людьми". Не все пользователи соцсети оценили такое возвращение артиста и написали ему массу негативных комментариев.

А также Лилия Подкопаева поделилась, как кума поздравила ее с днем рождения. Подкопаева сделала репост публикации Марины и поблагодарила подругу за помощь и поддержку.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред