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Кума Лилии Подкопаевой высказалась о ней - что ответила спортсменка

Элина Чигис
21 августа 2024, 08:29
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Лилия Подкопаева поделилась, как кума поздравила ее с днем рождения.
Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева отпраздновала деньрождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/podkopayeva_official/

Украинская известная спортсменка и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева показала поздравление в честь дня рождения от кумы – стилистки Марины.

На своей странице в соцсетях Подкопаева сделала репост публикации Марины и поблагодарила подругу за помощь и поддержку.

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"Посмотрите на мою куму. Ни годы, ни расстояние – ничего не меняет нашу дружбу", – написала Марина.

Лилия Подкопаева ответила подруге
Лилия Подкопаева ответила подруге / фото: скрин instagram.com/podkopayeva_official/

Кто такая Лилия Подкопаева?

Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

Лилия Подкопаева - последние новости по теме

Напомним, ранее Лилия Подкопаева поделилась романтическими фото со своим мужем-бизнесменом. Повод оказался значимым - любимый мужчина экс-чемпионки, бизнесмен Игорь Дубинский отпраздновал свой день рождения.

Также украинская спортсменка Лилия Подкопаева трогательно поздравила свою 16-летнюю дочь с Днем рождения. Как написала она на своей странице в Instagram, 16 лет назад "мир изменился".

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