Отец-молодец: Павел Дуров рассказал, как стал отцом сотни детей

Основатель мессенджера Telegram признался, как поднимает всемирную демографию.

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Павел Дуров новости - Дуров рассказал, как стал многодетным отцом / коллаж: Главред, фото: t.me/durov_russia, t.me/durov

Миллиардер и программист Павел Дуров сделал редкое признание про свою личную жизнь. Его принято считать эксцентричным отшельником, однако оказалось, что он является биологическим отцом более ста детей по всему миру.

Об этом он рассказал в своем блоге в Telegram. 15 лет назад он стал донором биологического материала по просьбе своего товарища, который не мог самостоятельно завести ребенка.

"Руководитель клиники сказал мне, что "высококачественный донорский материал" находится в дефиците и что мой гражданский долг - сдавать больше материала, чтобы анонимно помочь большему количеству пар. Это звучало достаточно безумно, чтобы заставить меня подписаться на это", - сообщил Дуров.

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С тех пор его материалом воспользовалось более 100 пар в 12 разных странах мира. "Теперь я планирую выложить свою ДНК в открытый доступ, чтобы моим биологическим детям было легче найти друг друга. Конечно, есть риск, но я не жалею, что стал донором", - признается программист.

Кроме того он подчеркнул, что придал информацию о своем донорстве огласке с целью дестигматизировать сдачу биологического материала, чтобы больше физически здоровых людей последовали его примеру, и помогли парам, которые не могут завести детей.

Кто такой Павел Дуров? Павел Дуров - российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер. Один из создателей запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" и одноименной компании. Основатель кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов, сообщает Википедия.

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