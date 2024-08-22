Отцу путиниста и российского певца Филиппа Киркорова грозит до 15 суток ареста.
По информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, на 92-летнего Бедроса Киркоров завели административное дело за неоплаченные штрафы ГИБДД.
Недавно пенсионер трижды превысил скорость — на 1500 рублей. И до сих пор ничего не оплатил. Теперь: арест или новый штраф в двойном размере. Как отмечают пропагандисты, такое происходит такое не впервые.
Кто такой Бедрос Киркоров?
Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.
Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.
Отметим, что в январе прошлого года его госпитализировали с нарушением работы сердца, одышкой и отёками. В феврале того же года домой к артисту вызвали скорую помощь.
Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, стало известно, что Филипп Киркоров нашел новую подругу. Ей стала Марго Овсянникова, экс-участница "Дома-2" и блогер. Девушка родом из Макеевки и ее страница в Инстаграм переполнена снимками и видео с Киркоровым.
А также Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста страны-террориста РФ. По мнению властей РФ, он не уважает россиян, русскую культуру и может кого угодно "послать".
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