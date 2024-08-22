Оказывается проворный старик Бедрос Киркоров тот еще нарушитель.

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Филипп Киркоров может скоро приходить на свидания с отцом / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, instagram.com/bedroskirkorov

Отцу путиниста и российского певца Филиппа Киркорова грозит до 15 суток ареста.

По информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, на 92-летнего Бедроса Киркоров завели административное дело за неоплаченные штрафы ГИБДД.

Недавно пенсионер трижды превысил скорость — на 1500 рублей. И до сих пор ничего не оплатил. Теперь: арест или новый штраф в двойном размере. Как отмечают пропагандисты, такое происходит такое не впервые.

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Кто такой Бедрос Киркоров? Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.

Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.

Отметим, что в январе прошлого года его госпитализировали с нарушением работы сердца, одышкой и отёками. В феврале того же года домой к артисту вызвали скорую помощь.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, стало известно, что Филипп Киркоров нашел новую подругу. Ей стала Марго Овсянникова, экс-участница "Дома-2" и блогер. Девушка родом из Макеевки и ее страница в Инстаграм переполнена снимками и видео с Киркоровым.

А также Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста страны-террориста РФ. По мнению властей РФ, он не уважает россиян, русскую культуру и может кого угодно "послать".

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