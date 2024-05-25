От Путина: Орбакайте молит высшие силы защитить ее от "зла"

Кристина Орбакайте обратилась к высшим силам, чтобы те защитили ее семью.

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Кристина Орбакайте готова по-прежнему выступать в России / Коллаж Главред, фото Instagram/orbakaite_k

Дочь российской певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте неожиданно обратилась к высшим силам, что бы те защитили ее от зла.

На своей странице в Instagram, Орбакайте выложила собственное фото, на котором выглядит очень молодо и красиво. В подписи к фото певица обратилась к Богу, чтобы тот послал ангелов для защиты. "Господи! Спасибо Тебе за всё, что Ты даровал мне в моей жизни! Я молю Тебя послать ангелов для защиты моей семьи, моего дома, моей работы и от вреда всякого зла", - написала она.

Возможно, что Орбакайте, на которую в последнее время льется множество грязи и угроз лишь за то, что она не поддерживает военное нападение террориста Путина на Украину, опасается за свою жизнь и жизни своих близких.

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Как известно, в террористической России за правду и несогласие с российским диктатором можно поплатится жизнью.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Напомним, Кристина Орбакайте лаконично поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием. В своих соцсетях Орбакайте опубликовала архивные кадры с мамой и кратко подписала пост. Но пропагандистские росСМИ, конечно же, в своей манере написали, что дочь "отделалась" от матери в ее юбилей и другую чушь.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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