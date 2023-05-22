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"Освобождение" БНР: Евгений Клопотенко подыскивает в Белгороде площадь под ресторан

Анна Подгорная
22 мая 2023, 22:12 обновлено 22 мая, 22:12
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Также известный украинский кулинар придумал новое толкование для аббревиатуры "БНР".
Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко планирует основать новое заведение в БНР после событий 22 мая / instagram.com/klopotenko

22 мая появилась информация о том, что российские добровольцы начали собственную военную операцию в Белгородской и Брянской областях по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев.

В Украине эту новость восприняли с энтузиазмом, а амбициозный кулинар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко уже успел сочинить бизнес-план по освоению новой территории.

Так на своей странице в Twitter Клопотенко разместил шуточное объявление по поиску комфортного помещения в аренду на территории "БНР", с припиской о том, что, по его мнению, "пришло время вернуть украинскую кухню на ее законные территории".

видео дня

Также кулинар придумал собственную расшифровку для аббревиатуры "БНР" - "Борщ Наш Рідненький". Такое решение оказалось весьма символичным, ведь шеф-повар приложил огромные усилия для того, чтобы украинский борщ был признан ЮНЕСКО культурным наследием человечества.

Шутка про БНР от Евгения Клопотенко
Шутка про БНР от Евгения Клопотенко / twitter.com/klopotenko_chef

Что происходит в Белгородской области 22 мая

22 мая утром в Сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области.

Кроме того, опубликованы кадры передвижения военной техники через границу в Белгородской области. Однако аутентичность видео подтвердить пока невозможно.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион Свобода России и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции принимают участие исключительно граждане РФ.

Смотрите видео, как ополченцы россии продвигаются по Белгородской области:

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