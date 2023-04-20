"Остался месяц-два максимум": онколог дал Заворотнюк неутешительный прогноз

"Няня Вика" храбро сражается с недугом, однако медики не уверены в ее окончательной победе.

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Анастасия Заворотнюк долго не протянет - росСМИ / instagram.com/a_zavorotnyuk

Актриса Анастасия Заворотнюк уже более трех лет страдает от агрессивной формы рака мозга. Такой диагноз практически не оставляет шансов на выживание, однако поклонники артистки настроены оптимистично: раз после стольких лет она все еще борется, значит есть надежда на выздоровление.

Однако это все - лишь хлипкие догадки, убежден врач-онколог Юрий Покровский. Болезнь Заворотнюк длилась так долго, что уже наверняка повредила важные участки центральной нервной системы, что само по себе восстановлению практически не подлежит.

"Опухоль распространяется, задевает структуры мозга. Это говорит о серьезных непорядках с ЦНС. Все печально и фатально, мы теряем человека. Вряд ли что-то поможет. Я думаю, что остался месяц-два максимум", - дает медик неутешительный прогноз.

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В пользу его грустного предположения также работает и тот факт, что новости про Заворотнюк исчезли из СМИ, а старшая дочь актрисы приезжала домой на Пасху из Эмиратов, где сейчас живет с супругам. В этом тут же рассмотрели зловещий знак, дескать, приехала прощаться с мамой.

Официальные представители актрисы и ее семья, впрочем, по-прежнему хранят молчание о состоянии здоровья артистки, и напрочь отказываются комментировать какие-либо слухи о ней.

Ранее стало известно, что поклонники звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк бьют тревогу из-за сообщений о том, что состояние актрисы стало хуже. В том числе, и из-за нового сообщения ее дочери, 27-летней Анны.

Позже появилась новость о том, что Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с неизлечимой болезнью, а именно раком головного мозга, появится в новом сериале.

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