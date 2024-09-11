Оскароносный Майкл Дуглас приехал в Киев - что известно

Звезда "Основного инстинкта" смог лично насладиться неувядающей красотой Киева.

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Майкл Дуглас новости - Майкл Дуглас приехал в Украину / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американский актер Майкл Дуглас публично поддержал Украину в ее противостоянии стране-оккупанту в первые дни полномасштабной войны. На церемонии награждения Премии Гильдии киноактеров США, которая традиционно проходит в конце февраля, он заявил, что очень гордится украинцами и тем, что они делают ради своей страны.

Сейчас артист прибыл в Украину, чтобы засвидетельствовать свою поддержку нашей стране лично. Об этом сообщило Управления туризма КГГА в Facebook.

Майкл Дуглас прибыл в Киев, где уже посетил достопримечательности - Михайловский Златоверхий монастырь, Михайловскую площадь и парк "Владимирская горка", Андреевскую церковь. Фото оскароносного актера в украинской столице уже разлетелось по Сети.

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"Почетный гость был поражен красотой архитектуры нашего любимого города, а также активно интересовался историческими событиями, которые происходили в Киеве", - комментируют в КГГА.

Майкл Дуглас новости - Майкл Дуглас приехал в Украину / facebook.com/gotokyiv

Кто такой Майкл Дуглас? Майкл Кирк Дулас — американский актер и продюсер. Обладатель двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми". Сын известного актера "золотой эры" Голливуда Кирка Дугласа, сообщает Википедия. Наиболее известные роли: "Роман с камнем", "Жемчужина Нила", "Роковое влечение", "Война Роузов", "Основной инстинкт" и др.

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