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"Ощущения теплые": вокалистка Hardkiss рассказала о встрече с королем Чарльзом на Евровидении

Дмитрий Видоменко
27 апреля 2023, 13:19 обновлено 27 апреля, 13:20
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Юлия Санина из Hardkiss поговорила с королем Великобритании Чарльзом и его супругой Камиллой. Певица поблагодарила их за помощь Украине
Санина, король Карл
Юлия Санина и король Чарльз вместе с королевой-консортом Камиллой / скриншот из видео и ua.depositphotos.com

Известная украинская певица и солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, которая станет одной из ведущих международного песенного конкурса Евровидение-2023, во время официального открытия сцены мероприятия встретилась с королем Чарльзом III и его супругой – королевой-консортом Камиллой. Своими впечатлениями от встречи артистка поделилась на странице в Instagram.

"Ну что, встретилась я с Его Величеством, у нас даже состоялся разговор. Я сказала все, что планировала и даже больше. Поблагодарила, поговорили про Украину, он рассказал, что открылась библиотека, они открывали украинскую библиотеку. И в целом, ощущения настолько теплые, очень приятно становится от человека", – сказала Санина.

Певица утверждает, что британская королевская семья также готова смотреть все три эфира Евровидения-2023.

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"От всего украинского народа я поблагодарила за поддержку, которую мы получаем от Соединенного Королевства Великобритании и от королевской семьи. Отметила, насколько важно и приятно, что именно Великобритания от имени Украины принимает в этом году конкурс "Евровидение". Мы обсудили то, как много талантливых украинцев участвует в подготовке и сколько замечательных украинских артистов выступит на сцене", – подытожила Санина.

Когда пройдет Евровидение 2023

67-й Международный песенный конкурс Евровидение пройдет 9 и 11 мая в Великобритании (Ливерпуль) на арене M&S Bank Arena.

13 мая состоится грандиозный финал.

Стоит отметить, что Евровидение должно было пройти в Украине, после победы на прошлогоднем конкурсе украинского фолк-хоп-коллектива Kalush, однако из-за войны проведение конкурса в нашей стране стало невозможным.

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THE HARDKISS Юлия Санина Чарльз III
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