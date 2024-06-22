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Организаторы отказываются организовывать концерты Киркорову

Алена Кюпели
22 июня 2024, 23:10
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Причина достаточно прозаична и касается скандального поведения Киркорова.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров решил податься в актеры/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, обиженно сообщил, что не собирается выступать с летними концертами.

Как пишут пропагандистские СМИ, Киркоров якобы решил переквалифицироваться в актеры. Между тем российский продюсер Леонид Дзюник назвал более прозаичную причину.

По его словам, Киркоров живет за счет гастролей, которые поддерживают его финансовое благополучие. И просто так он бы в жизни не отказался от них.

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Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

"После громкого скандала, организаторы не хотят заниматься организацией концерта Киркорова", - добавляет он.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, Филипп Киркоров принял решение обрезать обеспечение своих детей, когда они станут взрослыми. Любитель Путина отметил, что он не собирается всю жизнь обеспечивать Аллу-Викторию и Мартина, а только помогать им.

А также уже много лет фанаты подозревают, что дети Анастасии Стоцкой не от ее бывшего мужа Сергея Абгаряна, а от путиниста Филиппа Киркорова. Поклонники отмечают, что с возрастом дочь Вера и сын Александр все больше похожи на Филиппа.

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