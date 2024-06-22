Организаторы отказываются организовывать концерты Киркорову

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, обиженно сообщил, что не собирается выступать с летними концертами.
Как пишут пропагандистские СМИ, Киркоров якобы решил переквалифицироваться в актеры. Между тем российский продюсер Леонид Дзюник назвал более прозаичную причину.
По его словам, Киркоров живет за счет гастролей, которые поддерживают его финансовое благополучие. И просто так он бы в жизни не отказался от них.
Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
"После громкого скандала, организаторы не хотят заниматься организацией концерта Киркорова", - добавляет он.
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Отметим, Филипп Киркоров принял решение обрезать обеспечение своих детей, когда они станут взрослыми. Любитель Путина отметил, что он не собирается всю жизнь обеспечивать Аллу-Викторию и Мартина, а только помогать им.
А также уже много лет фанаты подозревают, что дети Анастасии Стоцкой не от ее бывшего мужа Сергея Абгаряна, а от путиниста Филиппа Киркорова. Поклонники отмечают, что с возрастом дочь Вера и сын Александр все больше похожи на Филиппа.
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