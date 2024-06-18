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Филипп Киркоров переживает колоссальный кризис/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Российские пропагандистские СМИ сообщают о том, что путинсткий фанат и певец Филипп Киркоров, который недавно "вошел не в ту дверь", находится в очень тяжелом психологическом состоянии.

Как сообщает российский ресурс "Страсти", Киркоров недавно рассказал, что его посещают мысли о смерти. Психолог Станислав Самбруский сообщил, что Киркоров переживает мужской кризис.

"Сложно заподозрить Киркорова в творческом кризисе. Конечно, столько лет стараться делать что-то новое – это может подкосить, но у звезды есть все возможности привлекать лучших режиссеров для своих шоу. А вот мужской кризис со всем букетом переоценки жизненных ценностей и достижений может волновать Филиппа. При этом его отказ от профессиональной психологической помощи выглядит как лукавство. В интервью он говорил, что после 50 не расстается со своим психологом. Впрочем, если он прекратил пользоваться услугами психолога, потребность проговорить проблемы и найти поиск решения можно закрыть с близким другом или духовником", — резюмировал эксперт.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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Отметим, стало известно, что Марго Овсянникова платит сумасшедшие суммы Филиппу Киркорову за каждый светский выход с ним. Стоимость публичного появления с путинистом обходится начинающей певице в 5 млн рублей.

А также адвокат певицы-путинистки Славы сказала, что Филиппу Киркорову нужно публично извиниться перед артисткой. Елена Сенина рассказала пропагандистским росСМИ, что артист снова вошел "не в ту дверь".

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