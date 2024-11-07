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"Она требовала": раскрыт большой секрет Софии Ротару - детали

Элина Чигис
7 ноября 2024, 23:08
97
В райдере Ротару был очень интересный пункт.
Руслан Евдокименко, София Ротару
София Ротару имела оригинальное требование на концертах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Вы узнаете:

  • София Ротару выступала с особым требованием
  • Над певицей часто шутили по этому поводу

Украинская певица София Ротару, которая много лет жила в РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, имела очень оригинальный пункт в концертном райдере.

Как рассказал российский продюсер Сергей Лавров в комментарии для росСМИ, певица просила горячую курицу, которую убирала в холодильник.

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Ротару требовала, чтобы блюдо было "с пылу с жару", но никогда не ела его.

"Уезжаем — она требует ее взять с собой, на случай если проголодаемся, но в дороге в бизнес-классе нас естественно кормят. И вот нам снова несут горячую курицу и Ротару просит помощницу эту курицу убрать в холодильник, а ту, которую раньше дали, достать", – поделился Лавров.

Также продюсер вспомнил, что все шутили над таким требованием Ротаруи говорили, что она "всегда ест вчерашнюю курицу".

инфографика, София Ротару, Ротару
София Ротару, Ротару / Главред

Кто такая София Ротару?

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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