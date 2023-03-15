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"Она мыслями и сердцем здесь": продюсер Орла и Решки заступился за Жанну Бадоеву

15 марта 2023, 22:01
Евгений Синельников убежден, что, в отличие от Регины Тодоренко, для молчания Бадоевой есть причина.
Евгений Синельников, Жанна Бадоева
Евгений Синельников прокомментировал молчание Жанны Бадоевой о войне в Украине / instagram.com/synelnykov_yevgen, instagram.com/zhanna_badoeva

Режиссер и телеведущая, известная благодаря украинскому тревел-шоу Орел и Решка Жанна Бадоева имела украинское гражданство и большую часть сознательной жизни прожила в нашей стране.

Тем не менее открыто про войну в Украине ведущая ни разу не сказала. Более того - в октябре 2022 года она вернулась на российское телевидение с авторским шоу о путешествиях. В своих социальных сетях она продолжает показывать беззаботную картинку, игнорируя ужасы в стране, которую раньше звала своим домом.

За свое преступное молчание в Украине Жанна Бадоева попала в санкционный список вместе с другой "выпускницей" Орла и Решки Региной Тодоренко. Однако за Бадоеву заступился ее бывший коллега, продюсер и ведущий проекта Евгений Синельников.

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В своем интервью для YouTube-канала "Зірковий" Синельников выразил убеждение в том, что для молчания у ведущей есть какая-то веская причина. "Зная Жанну, она мыслями и сердцем здесь. Я считаю, что, возможно, так сложились обстоятельства, что она не может закончить тот контракт, или не может что-то говорить...", - рассказывает он.

Впрочем, Синельников отметил, что не поддерживает связь бывшей коллегой, хоть и в ее расположении к Украине он уверен больше, чем в "страданиях" Регины Тодоренко.

Ранее стало известно, что Бадоеву не очень-то и тепло встретили на главном пропагандистском канале страны-террориста. Российская чиновница требовала увольнения ведущей якобы из-за ее антивоенной позиции.

Также свое возмущение тем, что на главном пропагандистском канале страны-террориста выходит шоу с Бадоевой, высказал кремлевский пропагандист Михаил Шахназаров.

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