"Она могла выжить": охранник принцессы Дианы раскрыл подробности смертельного ДТП

Смерть принцессы Дианы - охранник раскрыл подробности / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

31 августа произойдет 25-ая годовщина со дня гибели принцессы Уэльской, Леди Дианы Спенсер. Она попала в автомобильную катастрофу в Париже. Ее спутники, охранник Анри Поль и ее любовник, миллиардер Доди аль-Файед, погибли на месте. Второй охранник, Тревор Рис-Джонс, выжил, но не помнит событий того дня. Диана скончалась спустя два часа после ДТП в одной из парижских больниц.

Другой охранник принцессы, Ли Сансум, которого она прозвала Рембо, рассказал британскому изданию The Sun, что в тот роковой вечер он мог находиться в машине Спенсер и аль-Файед. Он и Рис-Джонс тянули соломинку, кто отправится на дежурство. Рис-Джонс проиграл.

Сансум корит себя за то, что так легкомысленно относился к своей работе. Даже спустя 25 лет он все еще уверен, что мог предотвратить смерть Леди Ди.

"Когда я узнал, что они не были пристегнуты ремнями безопасности во время аварии, я понял, почему они не выжили. Этого не должно было случиться. Для семьи было стандартной практикой пристегиваться ремнями безопасности. Это был приказ от босса, отца Файеда. Доди, впрочем, ненавидел пристегиваться ремнями безопасности, и я всегда настаивал на этом", - вспоминает Сансум.

Бывший охранник убежден, что если бы он тогда вышел на смену, он бы убедил принцессу Диану и ее возлюбленного пристегнуться. В таком случае, даже если авария была неизбежна, она бы не стала роковой для троих человек включая Королеву сердец.

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