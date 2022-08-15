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"Она могла выжить": охранник принцессы Дианы раскрыл подробности смертельного ДТП

15 августа 2022, 18:03

Одна маленькая деталь, упущенная по невнимательности, стоила жизни Королеве сердец, ее возлюбленному, и их охраннику.

Принцесса Диана
Смерть принцессы Дианы - охранник раскрыл подробности / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

31 августа произойдет 25-ая годовщина со дня гибели принцессы Уэльской, Леди Дианы Спенсер. Она попала в автомобильную катастрофу в Париже. Ее спутники, охранник Анри Поль и ее любовник, миллиардер Доди аль-Файед, погибли на месте. Второй охранник, Тревор Рис-Джонс, выжил, но не помнит событий того дня. Диана скончалась спустя два часа после ДТП в одной из парижских больниц.

Другой охранник принцессы, Ли Сансум, которого она прозвала Рембо, рассказал британскому изданию The Sun, что в тот роковой вечер он мог находиться в машине Спенсер и аль-Файед. Он и Рис-Джонс тянули соломинку, кто отправится на дежурство. Рис-Джонс проиграл.

Сансум корит себя за то, что так легкомысленно относился к своей работе. Даже спустя 25 лет он все еще уверен, что мог предотвратить смерть Леди Ди.

"Когда я узнал, что они не были пристегнуты ремнями безопасности во время аварии, я понял, почему они не выжили. Этого не должно было случиться. Для семьи было стандартной практикой пристегиваться ремнями безопасности. Это был приказ от босса, отца Файеда. Доди, впрочем, ненавидел пристегиваться ремнями безопасности, и я всегда настаивал на этом", - вспоминает Сансум.

Бывший охранник убежден, что если бы он тогда вышел на смену, он бы убедил принцессу Диану и ее возлюбленного пристегнуться. В таком случае, даже если авария была неизбежна, она бы не стала роковой для троих человек включая Королеву сердец.

Ранее герцоги Кембриджские вместе посетили публичное мероприятие, во время которого Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо. В СМИ подозревают между супругами размолвку из-за романа принца Уильяма на стороне.

Также 40-летняя герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, показала изящные лодыжки и загорелые коленки во время Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.

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