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"Принцесса Диана" показала татуировку на бритом лобке: звезда сериала Корона засветила интимное фото

21 января 2022, 02:10
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На теле английской актрисы появился необычный рисунок.

Эмма Коррин и Джош О'Коннор в ролях принцессы Дианы и принца Чарльза в сериале Корона / instagram.com/emmalouisecorrin

Обладательница премии Золотой глобус за роль принцессы Дианы в популярном сериале Корона, британская актриса Эмма Коррин далека от образа той леди, которую воплощала на экране.

В жизни артистка больше похожа на нескладного озорного мальчишку. Она любит эпатировать общество провокационными заявлениями и эпатажными фото.

Ранее Коррин заявляла, что еще не определилась со своей сексуальной идентичностью, и предпочитает, чтобы к ней обращались она/они.

Похоже, актриса получает удовольствие, шокируя публику тем, как сильно она отличается от Леди Ди, которую она так мастерски воплотила в сериале.

На своей странице в Instagram Коррин показала фото, сделанное в зеркале. На нем она оголила бритый лобок, чтобы продемонстрировать пикантную татуировку, которая красуется прям посередине.

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Эмма Коррин показала татуировку на лобке / instagram.com/emmalouisecorrin

Татуировка на интимном месте звезды Короны была сделала тату-мастером под псевдонимом Oski. Получше рассмотреть ее можно в сторис татуировщика. На лобке Коррин изображен стилизованный под старые иллюстрации человечек с ручкой и книгой в руках. На нем шапка, на которой сверху красуется маленькое яблочко.

Татуировка Эммы Коррин на лобке / instagram.com/oski__________

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Ранее Ким Кардашьян показала свою необъятную "корму" в крохотном бикини.

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