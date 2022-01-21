"Принцесса Диана" показала татуировку на бритом лобке: звезда сериала Корона засветила интимное фото

На теле английской актрисы появился необычный рисунок.
Обладательница премии Золотой глобус за роль принцессы Дианы в популярном сериале Корона, британская актриса Эмма Коррин далека от образа той леди, которую воплощала на экране.
В жизни артистка больше похожа на нескладного озорного мальчишку. Она любит эпатировать общество провокационными заявлениями и эпатажными фото.
Ранее Коррин заявляла, что еще не определилась со своей сексуальной идентичностью, и предпочитает, чтобы к ней обращались она/они.
Похоже, актриса получает удовольствие, шокируя публику тем, как сильно она отличается от Леди Ди, которую она так мастерски воплотила в сериале.
На своей странице в Instagram Коррин показала фото, сделанное в зеркале. На нем она оголила бритый лобок, чтобы продемонстрировать пикантную татуировку, которая красуется прям посередине.
Татуировка на интимном месте звезды Короны была сделала тату-мастером под псевдонимом Oski. Получше рассмотреть ее можно в сторис татуировщика. На лобке Коррин изображен стилизованный под старые иллюстрации человечек с ручкой и книгой в руках. На нем шапка, на которой сверху красуется маленькое яблочко.
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Ранее Ким Кардашьян показала свою необъятную "корму" в крохотном бикини.
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