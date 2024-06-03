"Он вообще не может с ней быть": вскрылась правда о разводе Маши Ефросининой с мужем

Появилась информация, что слухи о разводе Маши Ефросининой с мужем всего лишь ради поднятия интереса к ее новому шоу.

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Машу Евросинину подозревают в разводе с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Украинская ведущая Маша Ефросинина недавно анонсировала выпуск нового шоу, в котором примет участие загадочный гость, который очень похожий на мужа звезды – Тимура Хромаева.

После анонса понеслись разговоры, что Ефросинина, по примеру Анны Тринчер и Александра Волошина, обьявит о разводе. Но в эфире "Люкс ФМ" украинский ведущий Евгений Фешак отметил, что эти слухи могут быть всего лишь прогреванием нового YouTube-шоу ведущей.

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"Вы же помните, как летают слухи в интернете, что они разводятся. Прямо прокачиваются эти слухи, что все – она его доказала, он вообще не может с ней быть. Но! Скорее всего, это "прогревчик". "Прогревчик" "перед новым проектом Маши Ефросининой, потому что Маша Ефросинина собирается запустить новый YouTube-проект", – сказал Фешак.

Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

Маша Ефросинина - последние новости по теме

Отметим, недавно Маша Ефросинина решила прокомментировать свое скандальное интервью с певицей Кристиной Соловий. Ефросинина отмечает, что, во-первых, интервью с Соловий было "слишком эмоциональным".

А также блогер Александр Волошин сказал, как он лично к Маше Ефросининой относится. Он заявил, что Ефросинина не вызывает у него доверия, поскольку, "лицемерная и часто паразитирует на популизме".

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