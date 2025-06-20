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"Он начал врать": участнику "Холостячки" с Огневич изменил его возлюбленный

Анна Подгорная
20 июня 2025, 02:00
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Андрей Хветкевич признался, что очутился на проекте из-за неверности партнера.
Андрей Хветкевич, Злата Огневич
Андрей Хветкевич личная жизнь - фридайвер рассказал о неверности партнера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/diveeasy

Вкратце:

  • После участия в "Холостячке" Андрей Хветкевич совершил каминг-аут и сыграл свадьбу со своим давним партнером
  • На проект с Огневич он попал из-за неверности избранника

Фридайвер Андрей Хветкевич принял участие в романтическом реалити-шоу "Холостячка" со Златой Огневич в качестве главной героини. Долгое время он был среди фаворитов певицы, и выбыл из проекта за два шага до финала.

Летом 2022 года Хветкевич совершил каминг-аут. Тогда же он сделал предложение своему бойфренду-колумбийцу Фелипе, а чуть меньше чем через год, весной 2023-го, пара сыграла свадьбу. Злата Огневич поддержала Андрея и была важной гостьей на свадебной церемонии.

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Андрей встречался с Фелипе около шести лет до того, как решил принять участие в "Холостячке" - пара разругалась и рассталась, а уже на проекте у Хветкевич зародились чувства к Злате. Но певица выбрала другого, а Андрей понял, что хочет провести жизнь с Фелипе.

Свадьба Андрея Хветкевича и Фелипе
Свадьба Андрея Хветкевича и Фелипе / instagram.com/diveeasy

Ранее Хветкевич рассказывал, что он расстался с Фелипе, так как тот сделал ему предложение - мужчина не готов был принять его и совершить каминг-аут, поэтому ушел от бойфренда.

Однако это оказалось не всей правдой. В интервью Славе Демину Андрей Хветкевич признался: Фелипе был неверен ему. "У меня была камера дома, я был в командировке. Я увидел на камере что-то странное и начал спрашивать, что это такое. Он начал врать. Если бы он не врал, все было бы хорошо. Но была ложь, я подумал, что что-то здесь не так, мы заканчиваем эти отношения. После этого я пошел на "Холостячку". Я подумал, если в личных отношениях все плохо, то пойду на шоу. Когда я исчез из Сети на время съемок, Фелипе начал паниковать, даже прилетел в Украину. Когда съемки закончились, мы с ним встретились в Украине. Он просил прощения, и все остальное", - рассказал участник "Холостячки".

Слава Демин, Андрей Хветкевич
Андрей Хветкевич личная жизнь - фридайвер рассказал о неверности партнера / Скриншот YouTube

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Что такое Холостячка?

Холостячка - романтическое реалити-шоу от СТБ, женская версия проекта "Холостяк" (украинская адаптация американского шоу свиданий "The Bachelor"). Первый сезон вышел в 2020 году. Его главной героиней стала украинская актриса Ксения Мишина. В 2021 году зрители увидели второй сезон шоу с певицей Златой Огневич в главной роли.

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