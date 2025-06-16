Потап за границей попал в больницу: "Благодарность врачам"

Вкратце:
- Потап намекнул на проблемы со здоровьем снимками из больницы
- Сейчас артист на госпитализации
Музыкальный продюсер и исполнитель Потап на себе почувствовал, каким специфическим может быть чувство юмора у судьбы: он мечтал о паузе, но жизнь припасла для него необычный "сюжетный поворот".
Артист, который сейчас живет за границей, оказался в больнице. В своем блоге в Instagram он показал ряд фото из кареты скорой помощи и больничной палаты.
"Опа. Сюжетный поворот. Мечтал сделать паузу - сбылось: скорая, капельницы, больница. Благодарность врачам - I’m alive (Я жив)!" - написал Потап. Причину своей госпитализации он раскрывать не стал. Также артист умолчал о своем состоянии сейчас.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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