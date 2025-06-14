Катя Осадчая показала редкие фото из своего модельного прошлого

Осадчая также раскрыла один из важных секретов фэшн-бизнеса.

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Катя Осадчая в молодости - ведущая рассказала про карьеру модели / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Вкратце:

Катя Осадчая показала, как выглядела в свои модельные годы

Она также раскрыла жизненный урок, которым пользуется и сегодня

Украинская ведущая Катя Осадчая начинала свою карьеру в модельном бизнесе. Со временем телевидение стало ее стихией, однако уроки, полученные в юности она использует и сегодня.

Например, в своем блоге в Instagram Осадча раскрыла, как правильная подача способна выделить человека из толпы. С 14 до 18 лет Катя часто посещала кастинги и съемки, где ей напоминали о важности умения подать себя. И лишь через несколько лет она поняла, что именно от нее хотели.

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"Когда я приехала в Париж в агентство, мне долго рассказывали о том, что: "Катя, ты должна уметь подавать себя". Говорили мне в 16 лет. Как? Прошло время, я закончила карьеру модели и о меня дошло: когда выбирают между двумя абсолютно красивыми девушками, выберут ту, которая умеет себя подавать", - рассказала она. Для себя Катя Осадчая выделяет умение прямо и искренне смотреть в глаза, поддерживать беседу, владеть своим голосом.

Помимо секрета модельного бизнеса ведущая также показала несколько фото из своего модельного прошлого.

Катя Осадчая в молодости - ведущая рассказала про карьеру модели / instagram.com/kosadcha

Катя Осадчая в молодости - ведущая рассказала про карьеру модели / instagram.com/kosadcha

Катя Осадчая в молодости - ведущая рассказала про карьеру модели / instagram.com/kosadcha

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Кто такая Катя Осадчая Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

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