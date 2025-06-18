"Это плохо": Тоня Матвиенко призналась в "нездоровом" похудении

Матвиенко предостерегла поклонников от опасности.

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Тоня Матвиенко новости - певица рассказала о похудении / коллаж: Главред, фото: facebook.com/TonyaMatvienko

Вкратце:

Тоня Матвиенко заметно похудела

Артистка раскрыла свой "нездоровый" секрет

Внешность украинской певицы Тони Матвиенко изменилась за последнее время - поклонники отмечают, что артистка сильно похудела. В беседе с Люкс ФМ она рассказала, как это произошло.

Матвиенко отметила, что следит за питанием и долгое время ей удавалось поддерживать этим форму. Однако со временем это изменилось. "Сейчас я вешу 58 кг, и мне говорят, что я худая. До 40 лет я весила всегда 50 кг, а максимальный вес был 67 кг", - говорит артистка.

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Сейчас посоветовать диету или какие-то упражнения Тоня не может. Певица признается - похудела на фоне стресса, и не считает это хорошим способом избавиться от лишних кило. "Это был стресс, это нервозность. Это плохо, так здоровье летит. Лучше так не худеть", - поделилась певица.

Тоня Матвиенко новости - певица рассказала о похудении / Скриншот YouTube

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