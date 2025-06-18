"Это плохо": Тоня Матвиенко призналась в "нездоровом" похудении

Вкратце:
- Тоня Матвиенко заметно похудела
- Артистка раскрыла свой "нездоровый" секрет
Внешность украинской певицы Тони Матвиенко изменилась за последнее время - поклонники отмечают, что артистка сильно похудела. В беседе с Люкс ФМ она рассказала, как это произошло.
Матвиенко отметила, что следит за питанием и долгое время ей удавалось поддерживать этим форму. Однако со временем это изменилось. "Сейчас я вешу 58 кг, и мне говорят, что я худая. До 40 лет я весила всегда 50 кг, а максимальный вес был 67 кг", - говорит артистка.
Сейчас посоветовать диету или какие-то упражнения Тоня не может. Певица признается - похудела на фоне стресса, и не считает это хорошим способом избавиться от лишних кило. "Это был стресс, это нервозность. Это плохо, так здоровье летит. Лучше так не худеть", - поделилась певица.
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Кто такая Тоня Матвиенко?
Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.
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