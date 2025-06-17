Леся Никитюк беременна первенцем: какой была реакция жениха ведущей

Дмитрий Бабчук прокомментировал новость о грядущем потомстве.

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Леся Никитюк беременна - как Дмитрий Бабчук отреагировал на новость о ребенке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/special_my_profession, instagram.com/lesia_nikituk

Вкратце:

Леся Никитюк на последних сроках беременности объявила, что ждет ребенка

Дмитрий Бабчук забавно отреагировал на эту новость

Украинская ведущая, актриса и модель Леся Никитюк подтвердила, что в скором времени впервые станет мамой. Она дала большое интервью изданию Клац о том, как узнала о беременности, а также почему прониклась спокойствием и умиротворением, пока носит ребенка под сердцем.

Слухи о положении Никитюк стали ходить еще в январе 2025 года - вскорости после того, как ее партнер, украинский военный Дмитрий Бабчук, сделал ей предложение руки и сердца. Когда его звездная избранница все же решилась заявить о своей беременности публично, Дмитрий был одним из первых, кто отреагировал на это в социальных сетях.

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Леся известна своим чувством юмора, и Бабчук старается не отставать - в комментариях к посту о беременности своей невесты он написал: "Вау! Это что, моя жена беременна первенцем?".

"Второвенцем", - получил он ответ от Никитюк.

Леся Никитюк беременна - как Дмитрий Бабчук отреагировал на новость о ребенке / instagram.com/klats.media

Леся Никитюк беременна - как Дмитрий Бабчук отреагировал на новость о ребенке / instagram.com/klats.media

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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