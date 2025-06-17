Леся Никитюк беременна первенцем: какой была реакция жениха ведущей

Вкратце:
- Леся Никитюк на последних сроках беременности объявила, что ждет ребенка
- Дмитрий Бабчук забавно отреагировал на эту новость
Украинская ведущая, актриса и модель Леся Никитюк подтвердила, что в скором времени впервые станет мамой. Она дала большое интервью изданию Клац о том, как узнала о беременности, а также почему прониклась спокойствием и умиротворением, пока носит ребенка под сердцем.
Слухи о положении Никитюк стали ходить еще в январе 2025 года - вскорости после того, как ее партнер, украинский военный Дмитрий Бабчук, сделал ей предложение руки и сердца. Когда его звездная избранница все же решилась заявить о своей беременности публично, Дмитрий был одним из первых, кто отреагировал на это в социальных сетях.
Леся известна своим чувством юмора, и Бабчук старается не отставать - в комментариях к посту о беременности своей невесты он написал: "Вау! Это что, моя жена беременна первенцем?".
"Второвенцем", - получил он ответ от Никитюк.
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Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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