Оля Полякова рассказала, как в 15 лет зарабатывала за ночь в кабаке 10 маминых зарплат

Оля Полякова в 15 лет пела в барах за валюту / instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова в беседе с подругой и коллегой Машей Ефросининой для шоу Взрослые девочки рассказала, как пришла к решению зарабатывать себе на жизнь музыкой.

Мама Королевы ночи - врач-педиатр, и рассчитывала, что та пойдет по ее стопам, и также посвятит свою жизнь медицине. Однако Полякову эта перспектива не прельщала.

Уже в подростковом возрасте она начала зарабатывать первые деньги пением, причем деньги не малые. По утрам она пела в церкви, а вечерами - в барах.

"Там (в церкви - прим. редактора) мне платили 5 гривен за одну попевку, а вечером я пела в кабаке и дядьки иногда засовывали мне в кофточку 100 долларов, когда моя мама зарабатывала 14 долларов в месяц, работая доктором. А я получала 100 долларов, когда я 9 раз спела", - поделилась воспоминаниями певица.

Тогда Оля Полякова решила прокладывать свой жизненный путь в музыке, вопреки желанию матери.

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Ранее Главред писал о том, что украинская певица Ольга Полякова откровенно поделилась, как возвращала себя к жизни после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Полякова призналась, что у нее была "черная депрессуха".

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