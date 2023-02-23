Ольгу Сумскую "заплевали" за грустное фото первых дней полномасштабной войны в Украине

Украинская актриса, телеведущая и Народная артистка Украины Ольга Сумская решила подвести итоги прошедшего года. Но это не приятные воспоминаниями, которым обычно делятся в канун Нового года - с 24 февраля 2022 года жизнь всех украинцев разделилась на до и после, когда в нашу страну пришла полномасштабная война.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, сделанный в начале военного вторжения РФ в Украину. На фото заплаканная Сумская позирует со своим мужем, актером Виталием Борисюком.
"Годовщина полномасштабного вторжения оккупантов... Я помню тот день и день до этого до мелочей... Несмотря на страшную боль, которая поселилась в сердцах каждого из нас, мы сильны... Поэтому крепче нужно обнять тех, кто рядом и сказать друг другу - МЫ ПОБЕДИМ! ВЕРИМ В ВСУ! Поклонимся и помянем всех павших ГЕРОЕВ ! Молимся за наших защитников, которые сейчас на передовой защищают нашу родную УКРАИНУ!" - подписала фотографию актриса.
В комментариях поклонники Сумской поддерживают ее в надежде на скорую победу над российским оккупантом.
Однако нашлись и те, кто решил побольнее ранить артистку: напомнили ей про дочь, которая живет в москве и молчит о войне в Украине, и российского зятя, который негласно поддерживает военную агрессию рф. Хейтеры оставили под снимком Сумской желчные, полные издевки, ремарки: "Зять в гости пришел", "Да, и не забудьте поблагодарить Бога, что успели сделать дочери российский паспорт", "На мой взгляд муж очень естественный на фото, а Ольга наигрывает эмоцию. Это не театр", и др.
Ранее Ольга Сумская расплакалась на интервью, когда рассказывала про своих московских внуков - актриса призналась, что старается взращивать в них любовь к украинской культуре.
Также Ольга Сумская высказала свое мнение о вероятной "могилизации" ее московского зятя - российского актера и мужа ее старшей дочери Владимира Яглыча.
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