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Ольгу Сумскую "заплевали" за грустное фото первых дней полномасштабной войны в Украине

23 февраля 2023, 19:58
В канун годовщины вероломного вторжения РФ Сумская вспомнила, какими для нее были первые дни войны.
Ольга Сумская
Ольга Сумская вспомнила первые дни полномасштабной войны в Украине / instagram.com/olgasumska

Украинская актриса, телеведущая и Народная артистка Украины Ольга Сумская решила подвести итоги прошедшего года. Но это не приятные воспоминаниями, которым обычно делятся в канун Нового года - с 24 февраля 2022 года жизнь всех украинцев разделилась на до и после, когда в нашу страну пришла полномасштабная война.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, сделанный в начале военного вторжения РФ в Украину. На фото заплаканная Сумская позирует со своим мужем, актером Виталием Борисюком.

"Годовщина полномасштабного вторжения оккупантов... Я помню тот день и день до этого до мелочей... Несмотря на страшную боль, которая поселилась в сердцах каждого из нас, мы сильны... Поэтому крепче нужно обнять тех, кто рядом и сказать друг другу - МЫ ПОБЕДИМ! ВЕРИМ В ВСУ! Поклонимся и помянем всех павших ГЕРОЕВ ! Молимся за наших защитников, которые сейчас на передовой защищают нашу родную УКРАИНУ!" - подписала фотографию актриса.

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В комментариях поклонники Сумской поддерживают ее в надежде на скорую победу над российским оккупантом.

Однако нашлись и те, кто решил побольнее ранить артистку: напомнили ей про дочь, которая живет в москве и молчит о войне в Украине, и российского зятя, который негласно поддерживает военную агрессию рф. Хейтеры оставили под снимком Сумской желчные, полные издевки, ремарки: "Зять в гости пришел", "Да, и не забудьте поблагодарить Бога, что успели сделать дочери российский паспорт", "На мой взгляд муж очень естественный на фото, а Ольга наигрывает эмоцию. Это не театр", и др.

Ольга Сумская, Виталий Борисюк
Ольга Сумская и Виталий Борисюк в первые дни полномасштабной войны в Украине / instagram.com/olgasumska

Ранее Ольга Сумская расплакалась на интервью, когда рассказывала про своих московских внуков - актриса призналась, что старается взращивать в них любовь к украинской культуре.

Также Ольга Сумская высказала свое мнение о вероятной "могилизации" ее московского зятя - российского актера и мужа ее старшей дочери Владимира Яглыча.

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