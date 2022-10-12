Ольга Сумская рассказала о "могилизации" российского зятя: "Это самая страшная тема"

Ольга Сумская рассказала, могут ли мобилизировать ее российского зятя, актера Владимира Яглыча / instagram.com/yaglych, instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины, актриса Ольга Сумская рассказала последние новости от своих московских родственников - дочери, Тоне Паперной, которая живет в террористической стране вместе с детьми и мужем-россиянином, актером Владимиром Яглычем.

В РФ недавно была объявлена "могилизация", в связи с чем многие пропутинские артисты начали ныть о том, что им или их близким присылают повестки. В интервью Татьяне Гончаровой Сумская призналась, что ее зятя может ожидать та же участь.

"Сейчас объявили мобилизацию. Тоня с мужем и детьми там. А ты уверена, что это не коснется твоего зятя и его не заберут в Украину убивать?" - спросили у актрисы.

"Не уверена. Это самая страшная тема. Я гоню это мысли", - ответила Сумская, и добавила, что с дочерью, которая сейчас превратилась в свою тень из-за переживаний, старается не обсуждать войну в Украине и решения кровавого кремлевского режима.

Ранее Ольга Сумская рассказала, почему отказывается оправдываться за молчунью-дочь, которая решила остаться в стране-агрессоре. Актриса устала быть жертвой хейта за то, в чем сама не виновата.

И пока ее мама страдает от нападок, Паперная спокойно живет прежней жизнью. К примеру недавно она посетила с мужем красную дорожку московской кинопремьеры.

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